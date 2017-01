Režisér Warcraftu má v pláne natočiť ďalšie pokračovania. O čom by mali byť?

Očakávaná premiéra snímky Warcraft, ktorej sme sa dočkali ešte začiatkom júna minulého roku, sa s jednoznačným názorom fanúšikov rozhodne nestretla. Či už sa vám ale táto adaptácia hernej predlohy páčila alebo nie, nič to nemení na skutočnosti, že pre štúdio Universal išlo o trpké finančné sklamanie. Nakoniec, necelých 50 miliónov dolárov z amerických kín hovorí veľmi jasnou rečou. No tržbami ani kvalitou filmu sa v dnešnom článku zaoberať nechystáme, a preto si namiesto toho radšej posvietime na možné pokračovanie. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že režisér Duncan Jones by sequel natočil naozaj veľmi rád, ak by teda dostal možnosť a zároveň aj dostatočný rozpočet. O jeho vášni k látke svedčí tiež nedávna konverzácia na Twitteri, vďaka ktorej si môžeme byť istí, že Jones má v hlave ešte poriadne množstvo nápadov, čakajúcich na realizáciu. Veď posúďte sami.

@Jow3h Would have been in film 2, if it were to happen. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 2. januára 2017

@Jow3h With the orcs now in Azeroth, they learn about armor making in this new world. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 2. januára 2017

@Jow3h Also would have seen Dalaran LAND in the Alterac mountains & magic proliferate as Kirin Tor try to be more open after death of Llane. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 2. januára 2017

@Jow3h Main orc focus would have been Go'el's imprisonment & violent bid for freedom. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 2. januára 2017

@DreamwolfKima @Jow3h Don't want to give too much away, as who knows... but Khadgar unleashing Pandora's Box, Lothar arc, Varian. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 2. januára 2017

Z vyššie vyobrazených príspevkov si tak môžme vytvoriť aspoň čiastočnú predstavu o tom, ako by mohli ďalšie pokračovania vyzerať, pričom je jasné, že Orkovia vyvíjajúci sa ako armáda, mesto Dalarian a rozvíjanie príbehov Lothara (Travis Fimmel), Khadgara (Ben Schnetzer) či Go’Ela (syn Durotana - Toby Kebbell) sú bezpochyby iba špičkou obrovského ľadovca. Svet Warcraftu je nesmierne bohatý a nový film s touto tematikou by zaručene potešil mnohých. Či sa však nejakého dočkáme, ukáže iba čas. Duncan sa momentálne sústredí na svoj nadchádzajúci projekt s názvom Mute. Pôjde o temné mestské sci-fi odohrávajúce sa vo futuristickom Berlíne a pokiaľ sa o ňom chcete dozvedieť viac, klikajte sem. Chceli by ste vidieť Warcraft 2? A ak áno, tak na čo/koho by sa mal zamerať? Určite nám dajte vedieť v komentároch.