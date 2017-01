Pasažieri s Chrisom Prattom a Jennifer Lawrence zabavia, no potenciál originálneho romantického sci-fi nevyužili (Recenzia)

Pozor!!! Recenzia obsahuje spoiler, ktorý bol v pôvodnej synopse, no v traileroch je prezentovaný inak.

Morten Tyldum sa naposledy blysol snímkou The Immitation Game, ktorá si v roku 2015 vyslúžila Oscara za najlepší adaptovaný scenár. Po značnom diváckom úspechu a štedrých zárobkoch sa mu ušiel projekt Passengers s veľkorysejším rozpočtom a celkom slušnou reklamnou kampaňou. Základná premisa snímky bola známa už pri prvých správach, rovnako aj obsadenie stále populárnejšieho Chrisa Pratta a Jennifer "Katniss" Lawrence.

Zo Zeme bola komerčnou spoločnosťou vyslaná medzihviezdna loď, aby dopravila 5 000 kolonistov a niekoľko stoviek členov posádky na novú planétu, ktorá im bude novým domovom. Keďže let trvá vyše sto rokov, ľudia prečkávajú v hybernácii, aby počas cesty nezostarli. Mechanikovi Jimovi Prestonovi sa však z neznámych dôvodov hybernačná krypta pokazí a je tak nútený prežiť zvyšok života na palube sám. Počiatočnú paniku a strach zo samoty a straty vytúženého cieľa začať nový život v novom svete prekonáva výdobytkami moderných technológii a komfortu, ktoré moderné vesmírne plavidlo poskytuje. Po roku však boj s nedostatkom ľudského kontaktu a so samým sebou prehráva a tak prebúdza ďalšiu pasažierku, spisovateľku Auroru, do ktorej sa beznádejne zaľúbil. Tá mu po postupnom zoznamovaní sa s novým životom lásku opätuje a aj napriek nepriazni osudu vyzerá byť všetko ideálne. Až kým sa nedozvie, že sa neprebudila kvôli poruche podobne ako Jim, ale že ju prebral on.

Dovtedy snímka funguje perfektne, všetko pracuje v odľahčenom duchu a hoci občas až príliš ostentatívne pomrkáva po starších žánrových súrodencoch, nejakým výraznejším zakopnutiam sa tvorcovia úspešne vyhýbajú. Aj romantická linka, kedy náš vzťah k Jimovi prendluje medzi „to je hajzlík, ako jej celý čas klame" a „ja by som po roku asi urobil to isté", je podaná s ľahkosťou, uveriteľne a nezačne otravovať zbytočnou účelovosťou. Problém nastane v momente, kedy sa Aurora dozvie pravdu a s loďou sa začína diať niečo, čo by ju mohlo zničiť. Naši hrdinovia tak nie sú vystavení iba skúške čeliť budúcnosti v zložitom vzťahu, ale aj prežiť a zachrániť zvyšok posádky.

Odľahčené romantické sci-fi sa tak mení na povinnú akčnú jazdu, bohužiaľ plnú scenáristických oslých mostíkov, záchran na poslednú chvíľu a samozrejme nebude chýbať ani známe deus ex machina. To, čo tvorcovia tak úspešne vyše hodiny budovali, sa v poslednej tretine rozpadáva priam svetelnou rýchlosťou a divák má občas problém rozoznať, či je vtipnosť scény zámer alebo iba logický lapsus. Záverečná montáž tak naozaj pôsobí ako iba narýchlo dolepený záver krátko pred uzávierkou. Z komornej a uveriteľnej drámy dvoch ľudí sa tak vo finále stáva tuctový blockbuster so všetkými nedostatkami, ktoré k tomuto zaradeniu patria. Výsledok je potom veľmi nekonzistentný, akoby na týchto dvoch častiach pracovali rôzni ľudia a iba ich ku koncu zlepili dokopy.

Vyvrcholenie celej snímky nám zanechá rad otázok, čo samozrejme nikdy nie je na škodu, no v tomto prípade ide skôr o nevyužitý potenciál naplno rozviť základnú myšlienku a tou je vzťah medzi Aurorou a Jimom a jeho možnú budúcnosť a perspektívu. Tým, že vyústenie celej hlavnej zápletky podlieha akčnosti a blockbusterovej vypočítavosti, je nosná idea zatlačená do úzadia a nedostáva potrebný priestor. Je to veľká škoda, pretože nápad je vo vodách komerčného filmu pomerne originálny a dalo by sa s ním pekne pohrať, no v tejto podobe vypáli skôr ako predražená epizóda nejakého sci-fi seriálu.

Nechápte ma zle. Na Passengers sa dobre pozerá. Pratt aj Lawrence hrajú svoju klasickú ligu, vizuálne filmu niet čo vytknúť, tempo je primerané a snímka nás má stále čim prekvapiť. Humor je vo filme milý, dávkovaný rozumne a úprimne sa zasmejete viackrát ako pri filmoch, ktoré to majú v popise práce. Teda až na spomínaných posledných 15-20 minút, kedy dochádza k neplánovaným úsmevným absurditám. Problém je s celkovým vyznením, nenaplneným a povrchne využitým potenciálom, ktoré tento film mal, čo je veľká škoda. Na strávenie príjemného chladného januárového večera je však ideálny a hodí sa aj ako začiatok vydareného rande. 7/10

