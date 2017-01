Sylvester Stallone zrežíruje skutočný príbeh o americkom seržantovi, ktorý vo vojne v Afganistane prišiel o všetky končatiny

Obľúbený herec Sylvester Stallone (Rocky, Rambo), ktorý má za sebou už naozaj bohatú a úctyhodnú kariéru, sa do režisérskeho kresla naposledy usadil ešte v roku 2010, kedy nám na strieborných plátnach predstavil akčnú nálož s názvom The Expendables, nesúcu sa na nostalgickej vlne osemdesiatych rokov. Odvtedy ubehlo už viac ako šesť dlhých rokov a Sly sa ďalej sústredil iba na písanie scenárov a hranie. Najnovšie správy však hovoria o tom, že Stallone sa opäť raz pustí do réžie. A že pôjde o poriadne srdcervúci príbeh vás presvedčia nasledujúce riadky. Pustí sa totiž do filmovej adaptácie memoárov Tough as They Come od Travisa Millsa, seržanta americkej armády, ktorý po výbuchu bomby v Afganistane prišiel o obe ruky aj nohy.

K nešťastiu došlo, keď bol Travis na svojom treťom turnuse a do osláv jeho 25. narodenín ostávali už iba štyri dni. Húževnatý Mills síce výbuchu nepodľahol, musel však následne podstúpiť štvornásobnú amputáciu, čo z neho robí jedného z piatich vojakov z vojen v Afganistane a Iraku, čo takýto zákrok prežil. Travis bol zrazu nútený zmieriť sa s absenciou končatín a denne musel podstupovať bolestivé rehabilitácie, ktoré mu pomohli znovu získať silu žiť svoj život naplno. Vďaka vytrvalosti, viere a láske rodinných príslušníkov dokázal šokovať pozoruhodným uzdravením, pričom teraz mu nerobí žiadny problém napríklad plávanie, tanec so svojou ženou, jazda na horskom bicykli či odvoz dcéry do školy. Čo sa samotnej snímky týka, srdcom príbehu bude vzťah medzi Travisom (Adam Driver - Midnight Special, Star Wars VII: The Force Awakens) a jeho svokrom Craigom Buckom (Stallone), ktorý stojí po jeho boku od momentu, kedy sa vrátil z nemocnice domov. Projekt je to skutočne sľubný, no a keďže Sly už neraz ukázal, že režírovať vie, neostáva nám nič iné, než sa na túto snímku poriadne zamerať a poctivo sledovať všetky novinky ohľadom nej.

Travis Mills a jeho rodinka