Legendárna vraždiaca bábika Chucky sa vracia a opäť po sebe zanecháva kaluže krvi a cynické hlášky

Vraždiaca bábika Chucky, skrývajúca v sebe dušu sériového vraha Charlesa Lee Raya sa prvýkrát predstavila v pomerne kultovom horore Child's Play (réžia: Tom Holland) z roku 1988. Nasledovalo päť pokračovaní premenlivej kvality, séria sa z kín presunula na DVD nosiče, ale svojich fanúšikov si stále dokázala nájsť. Možno to bolo aj tým, že diel od dielu tvorcovia pridávali na čiernom humore a satire a z Chuckyho sa sypali hlášky ako na bežiacom páse. Jeden z jeho tvorcov, režisér Don Mancini, nám teraz prostredníctvom prvého teaseru dáva na známosť, že Chucky sa vrátil a opäť má chuť sa trochu zahrať. Pre Manciniho pôjde už o štvrtý režisérsky návrat k tejto sérii. Cult of Chucky zaiste poteší všetkých fanúšikov legendárnej bábiky, hoci teaser je zatiaľ len zostrihom scén z minulých dielov. Čiže ide naozaj len o oznámenie pre fanúšikov, že sa na projekte pracuje. Určite sa opäť vráti aj Brad Dourif, ktorý Chuckyho nahovoril vo všetkých dieloch. Cult of Chucky by mal byť uvedený ešte tento rok.

