Mysteriózna fantasy dráma The Shape of Water od Guillerma del Tora je vraj taká nádherná, že zabojuje o zlaté sošky

O snímke s názvom The Shape of Water, teda nadchádzajúcom projekte od obľúbeného mexického scenáristu a režiséra Guillerma del Tora (Hellboy, Pan's Labyrinth), sme vás naposledy informovali ešte v polovici augusta minulého roku, keď došlo k oficiálnemu zahájeniu natáčania. Zároveň s touto správou sme sa navyše dozvedeli aj niekoľko detailov ohľadom obsadenia či dokonca samotného deja. Dávnejšie zverejnená synopsa hovorila o mysterióznom a magickom príbehu, odohrávajúcom sa na pozadí éry studenej vojny v Amerike okolo roku 1963. Už nejakú dobu tiež vieme, že film sa bude točiť okolo nemej upratovačky Elisy (Sally Hawkins), pracujúcej v laboratóriu, ktoré je domovom obojživelného muža. Žena k tomuto tvorovi ale začne cítiť niečo viac, a preto spolu so svojím susedom (Richard Jenkins) vymyslí plán, ako ho vyslobodiť zo zajatia. Svet mimo laboratórium však môže byť pre kreatúru oveľa nebezpečnejší, než by mohla Elisa predpokladať.

Ak vám je del Torova tvorba blízka, tak určite poznáte aj meno Douga Jonesa, herca mnohých zovňajškov a obľúbeného filmového chameleóna. Koniec koncov, podrobne sme sa mu venovali už v našom obsiahlom článku, ktorý nájdete tu. Doug sa totiž v nedávnom rozhovore okrem iného rozpovedal aj o snímke The Shape of Water, takže o nej po viac ako štyroch mesiacoch ticha máme konečne možnosť napísať niečo nové. Jones pritom neprezradil iba niekoľko noviniek týkajúcich sa príbehu, ale aj svojej postavy muža zavretého v laboratóriu:

„Je to dráma zasadená do roku 1963, ale nejde o sci-fi. Nie je to žánrový film. Hrám v ňom rybieho muža, ktorý je jednou veľkou záhadou. Som niečo ako prírodná anomália, posledný svojho druhu, takže nikto nevie, odkiaľ som vlastne prišiel. Študujú ma v americkom vládnom zariadení, studená vojna je v plnom prúde a národy sa pretekajú v oblasti dobývania a výskumu kozmického priestoru. Testujú ma, aby zistili, či sú schopní využiť mňa alebo moju technológiu ako výhodu v armáde a vesmírnych letoch. Držia ma pred Rusmi v tajnosti. No okrem toho všetkého sa vo filme nachádza aj láska. Upratovačka stvárnená herečkou Sally Hawkins ma objaví, prejaví voči mne sympatie a ďalej je to už iba príbeh, ktorý na načrtnutom pozadí jednoducho budete chcieť nasledovať. Snímka vyzerá nádherne a pokiaľ sa Guillermo vďaka nej nebude uchádzať o Oscarov, budem prekvapený. Veľmi prekvapený.“

Del Toro už v minulosti neraz dokázal, že miluje reálne kulisy kombinované s nádychom nadprirodzena. Takýto scenár by mal teda perfektne sedieť k jeho náture. On sám tento film opisuje ako veľmi osobný a iba dizajnovaním ústredného tvora vraj strávil deväť mesiacov, čo sa mu ešte nestalo. Nám tak momentálne neostáva nič iné, iba dúfať, že projekt dopadne na jednotku a my sa dočkáme poriadne kvalitného filmového zážitku. Čo sa hereckého obsadenia The Shape of Water týka, tak okrem vyššie spomínaných hercov uvidíme aj Michaela Shannona, Michaela Stuhlbarga či Octaviu Spencer. Premiéra snímky je naplánovaná na tento rok a ak sa o nej chcete dozvedieť viac, vstúpte do tohto vlákna. Myslíte si, že sa Guillermovi po nie príliš presvedčivom Crimson Peak podarí tentokrát zabodovať naplno?