Sequel Predátora bude děsivou podívanou plnou drsného humoru a slibných herců

Každou novinkou se na nadcházející sequel kultovního Predátora těšíme stále více a více. Jako první nás značně navnadilo dosazení Shanea Blacka do režisérského křesla. Pokud vám to jméno nic neříká, tak je to ten chlápek, co natočil Smrtonosnou past, Posledního skauta nebo aktuálně Nice Guys. Ještě více nás potěšil ale fakt, že pokračování hororu z konce 80. let dostane rating R a tvůrci slibují nejen dobrodružnou, ale zároveň i děsivou podívanou doplněnou drsnými hláškami. A jak se blíží premiéra, odhalují se nám i samotní herečtí aktéři.

Nejčerstvějším přírůstkem je Trevante Rhodes, který zazářil ve snímku Moonlight, jenž se bohužel u nás premiéry nedočkal, avšak o jeho kvalitě svědčí šest nominací na Zlatý glób. A protože si studio všechny detaily zatím drží pod pokličkou, víme jen málo. Trevante by měl hrát po boku Boyda Holbrooka. Oba si střihnou role mariňáků, kteří byli z armády propuštěni a my budeme svědky jejich střetu s titulární kreaturou ze vzdáleného vesmíru. Potvrzena je i Olivie Munn a Keegan-Michael Key z pořadu Key & Peele. Co se týče míst, v nichž se bude film odehrávat, nečekejte žádné příměstské prostředí, jak bylo dříve avizováno, to režisér Black odmítl. Zůstává nám tedy hromada spekulací a my jen doufáme, že se kupa dobrých zpráv bude valit až do premiéry, která by měla proběhnout 2. března (marec) 2018.