Oscarový J. K. Simmons pátra po nezvestnej dcére v bláznivej komédii All Nighter

J. K. Simmons si v tejto komédii zahrá starostlivého, hoci trochu workoholického otca, ktorý pri návšteve dcéry zistí, že zmizla bohvie kde. Musí sa preto spojiť s jej nemožným bývalým priateľom Martinom (Emile Hirsch). Nezvyčajná dvojica sa vydáva na pátraciu akciu. Toto ešte bude dlhá noc... All Nighter zrežíroval Gavin Wiesen, ktorý má na konte pomerne fajn komédiu The Art of Getting By. Scenár mal na starosti Seth W. Owen, podpísaný pod nedávnym sci-fi hororom Morgan. Z traileru sa zatiaľ nečrtá žiadna veľká komediálna pecka, ale ktovie, možno to bude fajn. Okrem Simmonsa a Hirscha uvidíme aj Shannon Woodward (Westworld), Analeigh Tipton (Crazy Stupid Love) či Tarana Killama (12 Years a Slave). Americká premiéra je stanovená na 24. marca 2016.

