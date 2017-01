 Veľká čínska stena je ďalším prefláknutým a zbytočným fantasy filmom (Recenzia)

Tak neradi recenzujeme podobné filmy, ale niekto holt musí. Problém pritom nastáva už roky pred premiérou, pri prvej myšlienke autora, ktorému chýba súdnosť. A nám až ostáva rozum stáť, prečo sa to stalo aj Yimou Zhangovi (Klan lietajúcich dýk). The Great Wall je historické fantasy, ktoré hovorí príbeh o tom, ako sa z bezcenných lupičov a vrahov stanú hrdinovia ríše. Tá každých 60 rokov stojí proti monštrám z nebies. Aj preto Číňania vybudovali obrovský múr chrániaci ich pred všetkým, čo dorazí zo severu a západu. A to je všetko, čo o deji potrebujete vedieť. Nakoniec, oveľa viac sa nedozviete ani zo samotného filmu.



Ním nás vedú postavy Matta Damona a Pedra Pascala. Zatiaľ čo prvý menovaný sa sem vôbec nehodí a jeho prerod zo žoldáka na hrdinu celej Číny je z radu televíznych filmov nemeckej stanice RTL z roku páně, chudák Pedro Pascal dostal zase dementné dialógy, akoby sa scenáristi tupo snažili diváka vtiahnuť do príbehu a vygradovať niektoré scény. Zvyšok osadenstva tvoria pre tuzemské publikum neznámi ázijskí herci a taktiež Willem Defoe, ktorý si ku svojej filmografii pridal ďalšiu zbytočnú čiarku. Herci celkovo neohúria, no ani vyložene nenaštvú. Všetko to stojí a padá už tradične na scenári. A tam stojí pilier neúspechu The Great Wall. Je jasné, že od podobného počinu nikto nečaká ani nechce artovku alebo Oscarovku, no vzhľadom na zúčastnených hercov a tvorcov by to v žiadnom prípade nemalo dopadnúť nasledovne.

Enormne mi vadili kostýmy, ktoré na mňa pôsobili doslovne smiešne (kuchár v plnej zbroji bol ozajstnou perlou), vizuál príšeriek (nie dizajn, skôr farby, pričom v pohybe nevyzerali vôbec dobre) či dialógy. Scenár ako taký za veľa nestojí, o čom svedčia aj stupídne rozhodnutia a správanie postáv ako takých. Nechceme nič spoilovať, a tak aspoň nejaký ten príklad, aby ste nás pochopili. Generál Čínskeho múru sa pár hodín po veľkom útoku tisícok monštier vyberie v noci na obhliadku jednej z veží, pričom je jasné, že bola napadnutá. Hádate správne. Má so sebou 10 nemotorných mužov a odkrytý chrbát. Postavy sa jednoducho správajú nereálne, rovnako ako samotný pán režisér. Ten v jednej scéne ukáže tisícky vojakov pozdĺž celého múru, len aby o pár sekúnd neskôr ukázal tak 20 mužov, ktorí aj tak nečinne stoja pri kraji a pozerajú sa, ako ich beštia všetkých postupne trhá v zuboch. Pravdepodobne si ale stále myslíte, že to vlastne bolo v poriadku. Tak teda, facepalmoval som aj pri stratégii Číňanov. Tí sa zase rozhodli používať svoje zbrane postupne. Nechali tak zbytočne umierať stovky svojich vojakov, a to úplne nezmyselne, len aby sa s týmito efektnými zbraňami mohol film vytasiť neskôr. Prečo jednoducho neposypať čiernym prachom (strelným, pušným, nazvite si ho ako chcete) celé údolie, odkiaľ beštie celé stáročia prichádzajú a pár šípmi potom zdevastovať celú nepriateľskú armádu? No pretože by film skončil do 50 minút.





Nič to však nemení na tom, že to pôsobí ako päsť na oko. Chápem, že niekto pri filme úplne vypne a nerieši absenciu aspoň náznaku primitívnej logiky, no to, že si mám pri niečom v kine oddýchnuť ešte neznamená, že sa pritom musím cítiť ako 10-ročná cieľovka. Ak vyčítame scenáristické maličkosti skvelým režisérom a ich počinom, prečo by sme mali brať priam gigantické lapsusy pri menej ambicióznejších projektoch ako neškodné či neutrálne?

Je mi jasné, čo sa bude nachádzať v komentároch. Zase sme prísni, zase sme čakali Oscarovku, zase sa nevyznáme. Veľmi radi vypneme pri akčnej snímke, aj keď má chybičky krásy. Skvelým príkladom je napríklad John Wick. Scenáristické barličky v tomto prípade absolútne neriešime. Akčný film natočený kaskadérmi a majstrami akčných scén má jasný cieľ a ten spĺňa ako už dávno nič pred ním. Bohužiaľ, The Great Wall sa môže pochváliť len pár oku lahodiacimi akčnými scénami, známymi ksichtami, príjemnou hudbou, skvelým tempom a tam to zrejme končí. Miestami sa na to dobre pozerá, snímka vám rýchlo ujde a akčné pasáže ocení aj náročnejší divák, ako kompaktný celok má však Veľký čínsky múr od kvalitného celovečeráku, tobôž fantasy na míle ďaleko. 5/10

