Netradičný hororový film nám v skvelom traileri predstavuje inštitút, ktorý verí vo vyliečenie zombíkov

Distribučná spoločnosť Saban Films vypustila do sveta čerstvý trailer na netradičný zombie film z prostredia vidieckeho Anglicka. Dej je zasadený do blízkej budúcnosti, v čase, kedy plesňové ochorenie vyhubí takmer celé ľudstvo. Svoje obete však toto ochorenie neposiela hlboko pod zem, ale mení ich na spustošených zombie hladošov. Ukáže sa však, že voči vírusu je imúnna malá skupinka detí, ktorá je na vojenskej základni pravidelne testovaná a skúmaná. Aj napriek tomu, že samotné deti sú nosičmi ochorenia, vykazujú normálne zmýšlanie a nerobí im problém prejavovať emócie, čo z nich robí kľúčový prvok pri hľadaní protilátky. Po tom, čo vojenská základna padne, sa jedno z detí, najtalentovanejšia žiačka Melanie, výdava na útek s jej obľúbenou učiteľkou Justineaovou (Gemma Arterton), doktorkou Caldwellovou (Glenn Close) a nekompromisným seržantom Parksom (Paddy Considine). Osud ľudstva má vzápätí v rukách mladé dievčakto, ktoré však so svojím ako tak zvládnutým apetítom vôbec u ľudí neprebúdza dobrý dojem. The Girl with All the Gifts od režiséra Colma McCarthyho sa objaví vo vybraných kinách už 24. februára. Vyzerá to ale tak, že snímky sa v našich kinách nedočkáme. Ako film pôsobí na vás?





