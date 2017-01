Thor: Ragnarok potvrdzuje gladiátorský súboj s Hulkom, absenciu Mjölniru a odhaľuje oficiálnu fotografiu zo zákulisia

O nadchádzajúcom, už v poradí treťom sólo dobrodružstve Thora, ktoré tentokrát ponesie podtitul Ragnarok, sme síce informácie mali, za stopercentné sme však mnoho z nich považovať rozhodne nemohli. Teda až doteraz. Bola totiž zverejnená oficiálna synopsa, ktorá na radosť všetkých fanúšikov konečne potvrdzuje hneď niekoľko príbehových detailov. Spolu s ňou sme navyše dočkali aj celkom novej fotografie zo zákulisia natáčania.

V snímke Thor: Ragnarok nájdeme Thora (Chris Hemsworth) uväzneného na druhej strane vesmíru bez jeho mocného kladiva. V závode s časom sa pokúsi dostať späť na Asgard, aby zastavil Ragnarok – deštrukciu svojho domova a koniec celej asgardskej civilizácie. To všetko z rúk novej všemocnej hrozby, bezcitnej Hely (Cate Blanchett). Najprv však musí prežiť smrtiacu gladiátorskú súťaž, ktorá ho postaví proti bývalému spojencovi a kolegovi Avengerovi – proti Neuveriteľnému Hulkovi (Mark Ruffalo).

Režíruje Taika Waititi (Hunt for the Wilderpeople, What We Do in the Shadows) a okrem vyššie spomínaných hercov sa môžeme tešiť aj na také známe mená, akými sú napríklad Tom Hiddleston, Idris Elba, Sir Anthony Hopkins, Tessa Thompson, Karl Urban, Sam Neill, Jeff Goldblum či Benedict Cumberbatch. Snímka Thor: Ragnarok vtrhne do našich kín 2. novembra 2017 a pokiaľ sa o nej chcete dozvedieť viac, vstúpte do tohto vlákna.