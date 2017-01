10 najočakávanejších komédií pre rok 2017, pri ktorých sa v kinách schuti zasmejeme

Prelom rokov už tradične býva spojený s niekoľkými tradíciami. Želáme si všetko dobré, dávame si rôzne predsavzatia, opäť sa nanovo učíme písať správny rok. V neposlednom rade je to však ideálny čas na sumarizovanie. A práve preto ste si u nás mohli prečítať napríklad o pripravovaných sci-fi, komiksoch alebo animákoch. Na tomto linku máte pre zmenu niečo o zaujímavých seriáloch a ak ste zvedaví, ktoré knižné tituly dostanú tento rok svoju vizuálnu podobu, klikajte sem. Týmto článkom pokračujeme a pridávame zoznam očakávaných komédií roka.

1. Baywatch - 26. máj 2017 (réžia Seth Gordon)

Nahoďte plavky! V roku 2017 budeme svedkami reštartu známej televíznej klasiky. Pripravte sa na vodu, piesok a tentoraz (snáď) už aj na žarty. Matt Brody (Zach Efron) je dvojnásobný olympijský šampión v plávaní a držiteľ svetového rekordu, zaplietol sa však do trestného činu. Aby si napravil svoju pošramotenú povesť, pridáva sa v rámci verejnoprospešných prác do skupiny plavčíkov pod vedením Mitcha Buchanana (Dwayne "The Rock" Johnson). Ten z jeho prítomnosti však nie je veľmi nadšený. Zatiaľ nie je celkom jasné, či sa jedná o remake, reboot alebo pokračovanie, pretože sa objavia aj herci z pôvodného seriálu, avšak noví preberú mená ich postáv. Svetlo sveta nedávno uzrel v poradí už druhý trailer. Ten naznačuje, že to možno nebude celkom na zahodenie. Diváci určite nebudú ukrátení o ženy utekajúce v spomalenom zábere a môžu si tak zaspomínať na Pamelu.

2. The War with Grandpa - 20. október 2017 (réžia Tim Hill)

Na základe rovnomennej detskej knižky z roku 1984 od Roberta K. Smitha vznikne snímka s Robertom De Nirom v hlavnej úlohe. V knihe je chlapec nútený prenechať svoju izbu nedávno ovdovenému dedkovi. S tým sa však nedokáže zmieriť, a preto v snahe vyštvať deda z izby vymyslí s pomocou svojich priateľov dosť hanebné žarty. Netuší však, akého silného protivníka nájde vo svojom starom otcovi. Vo filme sa objavia napríklad Christopher Walken (Sedem psychopatov) a Eugene Levy (Prci prci prcičky). Vojna medzi vnukom a dedkom mala byť v kinách pôvodne o pol roka skôr, ako však neskôr prezradil režisér Tom Hill, nakrúcanie sa začne až v polovici februára.

Robert De Niro (The Family, 2013)

3. The Comedian - 3. február 2017 (réžia Taylor Hackford)

A ďalšia snímka s Robertom De Nirom v hlavnej úlohe. Tentoraz sa pozrieme do sveta stand-up comedy, kde sa starnúci komik Jackie (Robert De Niro) pokúša presadiť. Jeho snahy sa však míňajú účinkom, pretože publikum ho stále vníma skrz jednu televíznu postavu z 90. rokov, ktorá ho preslávila. Situáciu mu neuľahčuje ani jeho brat so svojou manželkou (Danny DeVito a Patti LuPone). Jedného dňa mu prasknú nervy a pred zrakmi publika napadne diváka. Následne je odsúdený na verejnoprospešné práce, kde spoznáva Harmony (Leslie Mann) a všetko sa odrazu akosi mení. Obaja v sebe nachádzajú vzájomnú inšpiráciu, z čoho pramenia aj pomerne prekvapivé dôsledky. Zaujímavosťou snímky je, že Robert De Niro sa pokúšal o jej sfilmovanie celých osem rokov. Onedlho sa tak dozvieme, či sa to všetko oplatilo.

4. Rock That Body - 16. jún 2017 (réžia Lucia Aniello)

To si tak päť ženských urobí počas víkendu rozlúčku so slobodou. Čo sa môže stať? Inu, ten mŕtvy striptér v plážovom dome na Miami nám to už asi nepovie a musíme sa nechať prekvapiť. Okrem Scarlett Johansson sa vo filme predstaví napríklad známa komička Kate McKinnon, za oceánom známa predovšetkým účinkovaním v populárnej relácii Saturday Night Live. Zoskupenie dopĺňajú dámy, ako napríklad Zoe Kravitz, Ilana Glazer a Jillian Bell. Rock That Body ponúkne veľmi príjemné osadenstvo, nechajme sa preto prekvapiť, či to slečny „dajú“.

Kate McKinnon v snímke Ghostbusters (2016)

5. Bastards - 27. január 2017 (réžia Lawrence Sher)

Občas sa proste stáva, že netušíš, kto je otcom tvojich detí. Čo im povieš, keď sa začnú pýtať? Pravdu? Bože, len to nie! V tomto príbehu nechala matka (Glenn Close) svojich dvoch synov Petra a Kyla (Owen Wilson a Ed Helms) celý život veriť, že ich otec už nie je medzi živými. Teraz už dospelí muži však zistia pravdu a vydávajú sa na cestu naprieč Amerikou nájsť svojho pravého otca. To však nebude celkom jednoduché, kandidátov na tento titul je totiž hneď niekoľko a mamina si nie je istá. Scenár napísal Justin Malen (Baywatch) a na režisérsku stoličku si premiérovo sadol Lawrence Sher, ktorý má vo svojom životopise (ako kameraman) napríklad sériu Vo štvorici po opici. Ako už trailer napovedá, Bastardi stavili predovšetkým na výkon hlavných postáv a osvedčené vtipy. V kinách si ich budeme môcť vychutnať už tento mesiac.

6. Downsizing - 22. december 2017 (réžia Alexander Payne)

Musíme uznať, že toto je veľmi zaujímavý námet. Dej sa točí okolo muža, ktorý sa rozhodol pripojiť k davu a podstúpil nový proces umožňujúci zmenšiť ľudí na nepatrnú veľkosť. Takto sa dostane do neustále sa rozrastajúcej komunity miniatúrných ľudí. O samotnom filme sa hovorilo už pred dvoma rokmi. Dlhšie čakanie sa však oplatilo, pretože režisérovi Alexandrovi Paynovi sa za ten čas podarilo pritiahnuť mnohé herecké esá, menovite Matt Damon (Marťan), Alec Baldwin (30 Rock), Neil Patrick Harris (Ako som spoznal vašu matku), Christoph Waltz (Divoký Django), Kristen Wiig (Marťan) či Jason Sudeikis (My sme Millerovci). Na výsledok si ešte nejakú dobu počkáme, do kín sa dostane až koncom roka 2017.

Opustený Matt Damon (The Martian, 2015)

7. Logan Lucky - 17. otóber 2017 (réžia Steven Soderbergh)

Akčná komédia o dvoch bratoch plánujúcich lúpež počas závodov NASCAR. Už beztak hviezdne obsadenie (Daniel Craig, Channing Tatum, Riley Keough, Adam Driver, Hilary Swank a Katherine Heigl) v septembri minulého roku doplnil ešte Sebastian Stan (Captain America). Jeho úloha zatiaľ nebola špecifikovaná, veríme však, že sa to čoskoro dozvieme, keďže film je už v stave post-produkcie.

8. Bad Dads - 14. júl 2017

Po tom, ako sa Bad Moms stali v minulom roku trhákom s viac ako 180 miliónmi dolárov na konte, bolo iba otázkou času, kedy sa v STX Entertainment rozhodnú vyťažiť z novoobjavenej zlatej bane všetko, čo sa bude dať. Tak sa v kinách 14. júla objaví spin-off, tentoraz sa v hlavných úlohách predstavia oteckovia.

Zlé mamičky, ktoré pohli svetom. Zľava: Mila Kunis, Kristen Bell a Kathryn Hahn

9. War Machine - dátum premiéry nebol ešte špecifikovaný (réžia David Michôd)

Satirická komédia s Bradom Pittom v hlavnej úlohe, inšpirovaná bestsellerom od Michaela Hastinga - The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan sa zameriava na generála McChrystala, ktorého vďaka vynikajúcej reputácii poveria velením vojny v Afganistane. Odhodlaný vyhrať túto vojnu, spúšťa generál so svojím tímom veliteľov a poradcov preteky naprieč svetom, vedie krehkú medzinárodnú koalíciu a rieši požiadavky vojska, snaží sa viesť bitku na politickom bojisku vo Washingtone, uspokojiť hlad médií po informáciách a popritom zvádza aj vnútornú bitku – po celú dobu sa snaží zostať v spojení so životmi mužov a žien v teréne.

Brad Pitt ako nadpráporčík Don Collier v snímke Fury (2014)

10. Going in Style - 6. apríl (réžia Zach Braff)

Už o necelé štyri mesiace sa v našich kinách objaví netradičná krimikomédia. Willie, Joe and Al si užívajú pokojný dôchodok, až do doby, kým im nepadne penzijný fond. Odrazu nie sú peniaze na platenie účtov a situácia sa naďalej zhoršuje. Banka, ktorá za to mala niesť zodpovednosť sa však vyhla akémukoľvek trestu. V snahe ochrániť predovšetkým svojich blízkych sa trojica podujme na riskantný krok. Vykradnúť svoju banku. To ale nie je len tak, obzvlášť v prípade, ak ste traja a dokopy máte nejakých dvestoštyridsať rokov. Všakže. V hlavných úlohách sa predstaví oscarové trio Morgan Freeman, Michael Caine a Alan Arkin. Na režisérsku stoličku sa posadil seriálový doktor Dorian (Scrubs).

Bonus: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Áno, áno. Môžeme dlho polemizovať o tom, či sem táto snímka patrí, alebo nie. My to však riskneme už len kvôli hlavnej postave, excentrickému kapitánovi Jackovi Sparrowovi (Johnny Depp). Táto postava si svojim správaním a svojím špecifickým humorom získala milióny fanúšikov po celom svete. A pochopiteľne aj jeho predstaviteľ, Johnny Depp, má na tom veľkú zásluhu. Jedným dychom je však potrebné dodať, že ako bolestne ukázala posledná časť, príležitostný kapitán legendárnej Čiernej perly jednoducho nedokáže utiahnuť celý príbeh sám.

Tentoraz sa mu na pomoc vracia Will Turner (Orlando Bloom) a pre nás je to (dúfajme) len a len dobre. Will bude pravdepodobne opäť ten vážnejší a zodpovednejší, Sparrow naopak môže popustiť uzdu svojej ľahkovážnosti a prefíkanosti... dokonalá rovnováha, no nie? K tomu ešte pridajme nejakých nepriateľov. Pochopiteľne Sparrowových nepriateľov – ten chlap je hold samý problém. Tentoraz sa na scéne objavuje Javier Bardem v role ducha kapitána Salazara, jedného z bývalej Sparrowovej družiny. Môžeme si domyslieť, čo s ním asi tak plánuje urobiť.

O réžiu sa postarali Joachim Rønning and Espen Sandberg, duo ktoré stojí aj za snímkou Kon-Tiki. Noví piráti do našich končín dorazia 25. mája. Tešíme sa. A veríme, že aj vás potešil tento zoznam. Keď nadíde vhodný čas, mnohé z týchto filmov si určite v priblížime v samostatných článkoch. Ktorý vás zaujal? Dajte nám o tom vedieť.

