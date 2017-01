Mladá slúžka sa snaží prežiť v teokratickom totalitnom štáte v traileri pre sci-fi drámu The Handmaid's Tale

Zaujímavé seriály nám tu v poslednej dobe rastú ako huby po daždi. A teaser novinky The Handmaid’s Tale tiež sľubuje veľké veci. V adaptácii bestselleru kanadskej prozaičky Margaret Atwood sa ocitneme v dystopickom teokratickom štáte Gilead (bývalé USA). Každý obyvateľ je pod kontrolou a ženy sú degradované výhradne na rodenie detí. Hlavnou postavou bude Offred (Elisabeth Moss), slúžka v dome jedného z najvyšších vládnych predstaviteľov. V tomto svete ju však jediné nevhodné slovo môže stáť život, a tak sa snaží robiť len to hlavné: prežiť. Okrem Moss uvidíme aj Josepha Fiennesa (American Horror Story), Yvonne Strahovski (Dexter), Samiru Wiley (Nerve), Maxa Minghellu (Into the Forest), Madeline Brewer (Black Mirror), O.T. Fagbenleho (The Five) či Ann Dowd (Captain Fantastic). Seriál má scenáristicky pod palcom Bruce Miller (The 100), ktorý zároveň dohliada ako výkonný producent. Teaser zatiaľ vnadí na atmosférický a zaujímavý príbeh. Na túto sci-fi drámu určite budeme zvedaví. The Handmaid’s Tale sa svojej premiéry dočká 26. apríla 2017.

