Geoffrey Rush sa predstavuje ako slávny fyzik Albert Einstein v minisérii Genius od tvorcov Čistej duše

Biografická miniséria Genius sa v desiatich dieloch sústredí na príbeh slávneho fyzika, nositeľa Nobelovej ceny Alberta Einsteina (Geoffrey Rush). Seriál nás prevedie jeho životom, vrátane najväčších triumfov, ale aj strmých pádov. O distribúciu sa postará National Geographic a produkčne budú dohliadať Brian Grazer a Ron Howard (ktorý si aj zrežíruje prvú epizódu). Medzi hercami ďalej nájdeme aj Johnnyho Flynna (Clouds of Sils Maria), Emily Watson (The Theory of Everything), Setha Gabel (American Horror Story) a Vincenta Kartheisera (Mad Men). Prvá upútavka láka na pozoruhodnú dobovku, kde určite nebude núdza o atmosféru a skvelé herecké výkony. Genius sa k nám dostane v apríli tohto roku.

