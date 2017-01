10 najlepších hollywoodskych filmov roka 2016

Po článku o najočakávanejších komédiách pre rok 2017 budeme mať jeho predstavovanie už za sebou. A podobne sme na tom aj dnes, kedy uzatvárame rok 2016 s výberom tých najlepších hollywoodskych filmov. Ak sa nám to podarí, radi prinesieme aj rebríček nezávislých, respektíve neznámych snímok, o ktorých ste možno ani nepočuli, ale väčšina z nich je na úrovni top trojky z dnešného článku. Množstvo z nich sa pritom ani nedostalo do našich kín. To však nie je prípad nasledujúcich kúskov, ktoré sme si na striebornom plátne v Česku a Slovensku mohli v roku 2016 vychutnávať. Aj preto v rebríčku nájdete snímky ešte z roka 2015. Rozhodli sme sa ale dodržiavať našu tradíciu, a tak aj tentoraz vyberáme snímky so slovenskou/českou premiérou v uplynulých 12 mesiacoch. Poďme teda na to.

10. Captain Fantastic

Druhý režisérsky počin herca Matta Rossa (Twelve Monkeys, The Aviator) po nevýraznej snímke 28 Hotel Rooms celkom zabodoval ako u kritikov, tak aj u divákov. Viggo Mortensen ako otec šiestich detí s nevšednými výchovnými metódami je stále vo forme a bude vás sprevádzať v dojímavom, ale aj veselom dobrodružstve, pri ktorom nastane nielen stret dvoch „civilizácií", ale aj hodnôt a celkovo prístupom k životu a svetu okolo nás. Netradične poňatý rodinný film plný sympatických detských hrdinov sa na prvý pohľad môže zdať ako prvoplánova eko-agitka a kritika konzumného spôsobu života, no v závere prepája zdanlivo protichodné svetonázory uveriteľne a môže byť inšpiráciou mnohým z nás. Captain Fantastic je síce nenápadným a menej známym počinom a možno by sa skôr hodil do vyššie spomínaného rebríčku, v našich kinách ale bol a navyše ide skutočne o nádherné dielo.



9. Eddie the Eagle

Eddie sa do našej Top 10 vkradol rovnako nenápadne ako do našich sŕdc. Príbeh o odhodlaní a vytrvalosti síce nebol trhákom a na svoj rozpočet si ledva zarobil, bola by však škoda, keby ste ho v záplave blockbusterov opomenuli. Vychádzajúca hviezda Taron Egerton sa po Kingsmanovi predviedol v úplne inom svetle a každému ukázal, že s ním musíme rátať aj do budúcnosti. Skutočný príbeh sledujúci strastiplnú cestu budúceho olympionika Eddieho Edwardsa zvlhčil nie jedno oko. Prinútil filmového diváka fandiť predpokladanému loserovi takisto, ako v roku 1988, kedy získal priazeň športových fanúšikov po celom svete. Edwardsovi nebolo dopriate fyzickej zdatnosti a talentu od narodenia. K dosiahnutiu jeho cieľov mu však pomáhal Hugh Jackman, ktorý svoju pozíciu v hereckej elite opäť potvrdil. Ponúkol nám jedno z najlepších vykúpení vedľajšej postavy v posledných rokoch. Eddie the Eagle si svoje miesto v desiatke najlepších filmov jednoznačne zaslúži.



8. Zootopia

Rozkošný animák zo začiatku roka nás prekvapil nielen svojou originalitou, ale aj farebnou animáciou a dobrým príbehom. Tvorcovia nám predstavili svet, v ktorom namiesto ľudí žijú zvieratká, no aj tak vykonávajú bežné ľudské práce, od predavačov až po taxikárov. Ústrednou postavou je zajačica, ktorá sa vydáva z dedinky do veľkomesta splniť si svoj sen stať sa strážkyňou zákona. A pretože je medzi policajtmi prvou svojho druhu, chce všetkým ukázať, že na to má. Ujme sa teda zložitého prípadu, pričom k sebe priberie nie úplne svätého lišiaka. Vďaka tomu vzniká parádny koncepct animovaného buddy movie a okrem dynamickej akcie a všadeprítomného dobrého feelingu sa dočkáte aj všemožných referencií nielen na zvierací svet.

7. Revenant

Musíme sa priznať, v redakcii panujú na Revenanta všelijaké názory. Keďže sa však dostal na 7. miesto, logicky ho viacerí vidíme ako výnimočný počin. To, že je jedným z najpozoruhodnejšie natočených a ozvučených filmov posledných rokov snáď ani nemusíme rozoberať. Problém nastáva pri jeho základnom vyznení a deji. Niekto to DiCapriovi a Innarituovi jednoducho nezožral. Forma v tomto prípade ďaleko prevýšila obsah, no ak ste film sledovali pozorne, poznáte názor hercov a tvorcov na prírodu a všetko, čoho sa Revenant dotýka (taktiež pomôže, ak ste videli sprievodný dokument) garantujem vám, že sa budete na snímku pozerať inak. Dovtedy si užívajme neprekonateľnú kameru mága Emanuela Lubezkiho, skvelú réžiu a zoberme si niečo z posolstva, ktoré nám po sebe tvorcovia a herci zanechali.



6. Spotlight

Dráma Spotlight si svoju premiéru síce odbila ešte koncom roka 2015, v tuzemských kinách sa však objavila až o celých päť mesiacov neskôr, no a keďže disponuje množstvom nespochybniteľných kvalít, tak je jej miesto miesto v našom rebríčku absolútne zaslúžené. Snímka pracuje s veľmi citlivou, vážnou témou, ktorú režisér Tom McCarthy podáva divákovi naozaj vkusným a serióznym spôsobom, pričom sa vyhýba akýmkoľvek zbytočným či prvoplánovým scénam. Vďaka precíznej réžii, bravúrnemu scenáru a skvelým hereckým výkonom je tento počin obrovskou poctou novinárskym hrdinom a zároveň aj skutočnou lahôdkou pre všetkých fanúšikov filmu ako takého. Spotlight vás jednoducho chytí a bude vo vás rezonovať ešte dlho po jeho zhliadnutí.

5. Hacksaw Ridge

Mel Gibson sa po až príliš dlhej pauze vrátil, a to vo veľkom štýle. Mnohí sme kvôli reklamnej kampani čakali celkom iný film, než aký sme dostali v kine, dôležité ale je, že to vôbec nebolo na škodu a nakoniec sme všetci ostali spokojní. Hacksaw Ridge malo všetko. Od skvelých hercov, po fajn soundtrack a čo je pri vojnovom filme hlavné: sympatické postavy a úžasné akčné sekvencie. Konečné vyznenie snímky potom zamávalo s nejedným divákom. Po pár rokoch sme sa tak konečne dočkali poriadneho a brutálneho vojnového filmu. Veľká škoda, že skutočných vojnových záberov bolo tentokrát oveľa menej, než sme dúfali. Snáď nás Mel poteší svojím ďalším počinom už čoskoro.



4. Hateful Eight

Pre cinefilných pôžitkárov je každý Tarantinov nový film sviatkom a hoci sa nájdu ľudia, ktorým Hateful Eight nesadol, jeho kvality sú neodškriepiteľné. Po Djangovi tu opäť máme snímku, ktorá sa nezavďačí každému a to nielen vďaka dlhšej stopáži a menej atraktívnym výrazovým prostriedkom, akými disponovali predošlé dva filmy, ale aj jasnému zameraniu na fanúšikovskú základňu klasických westernov. A že medzi nich Tarantino nesporne patrí. Napriek tomu zvláda vyrozprávať jednoduchý, no nesmierne pútavý príbeh s gráciou a štýlom, aké mnohým tvorcom tak chýbajú. Pridajte si ešte skvelú hudbu Ennia Morriconeho a štandardne nadpriemerné herecké výkony a o zábavu na chladný januárový večer máte postarané.

3. The Nice Guys

Shane Black je späť a je späť v plnej sile. Po Nice Guys sa na Predátora už viac tešiť ani len nemôžeme. Minulý rok herecky jednoznačne patril Goslingovi. Oba jeho filmy skončili u nás v top 3, nehovoriac o tom geniálnom teaseri pre pokračovanie Blade Runnera. Buddy "cop" duo v podaní Goslinga a Crowea znova naštartovalo našu chuť po tomto subžánri. Môže za to jednak perfektný Blackov scenár, jednak úžasné herecké výkony nielen vyššie spomínanej dvojice. Nesklamala akcia, nesklamal humor, nesklamal ani Black v pozícii režiséra. The Nice Guys je komediálna trvalka, ktorú si viacerí z nás za život ešte niekoľkokrát pustíme a nikdy sa jej nebudeme môcť úplne nabažiť.



2. Arrival

Dennis Villenevue sa po Prisoners a Sicariu zaradil okamžite medzi našich obľúbených tvorcov. Aj kvôli tomu sme sa na jeho nový počin všetci tešili. A neostali sme sklamaní. Inteligentných sci-fi je málo a keď sa skombinujú s emotívnym príbehom a skvelou atmosférou, vznikajú vynikajúce diela, rovnako, ako v tomto prípade. Stretnutie s mimozemšťanmi nemusí byť v každom prípade o vojnovom konflikte. A touto optikou pristupujú k svojmu filmu aj tvorcovia na čele s talentovaným Kanaďanom. Čerešničkou na torte je potom herecký výkon Amy Adams a zdrvujúca pointa príbehu, ktorá dokázala vydolovať slzy z nejedného diváka. Druhý Blade Runner je snáď v dobrých rukách.



1. La La Land

Prvenstvo v rebríčku si pre seba tento rok ukradol Damien Chazelle a jeho odvážny a nápaditý La La Land. Po silnom celovečernom debute (Whiplash) sme nedočkavo vyhliadali príchod Chazellovho nového projektu, ktorého kvality boli spoza mora avizované dlhé týždne pred premiérou. Rozhodnutie vytiahnuť muzikálový žáner zo suterénu súčasných filmových trendov vyvolávalo u mnohých ambivalentné pocity rešpektu a skepticizmu. No La La Land vtrhol do kín vo veľkolepom štýle. Svojmu úspechu vďačí sčasti faktu, že nejde o typický muzikál, no predovšetkým neuveriteľnej kreativite a hravosti tvorcu, ktorý je zaň zodpovedný. Damien Chazelle si definitívne vydobil status najlepšieho mladého režiséra Hollywoodu a v spolupráci s nápaditosťou soundtracku Justina Hurwitza nám naservíroval odzbrojujúci filmový zážitok. La La Land pravdepodobne ovládne tohtoročné Oscary, no bolo by nefér škatuľkovať jeho úspech a význam nálepkou prostého zbierača cien. Chazellov projekt je omnoho viac. Je to jeden z tých filmov, pri ktorom si človek uvedomí, prečo ich vlastne miluje. Fakt, že rezonuje aj u mladšieho publika, ktoré poväčšinou o muzikály ani nezakoplo, je potom o to krajší. Tento kaleidoskop emócií a filmárskej kreativity vás zaručene nenechá chladnými a okrem sĺz vám na tvári vyčarí úprimný úsmev a blaženú spokojnosť. Vďaka pán Chazelle, pán Hurwitz a vďaka taktiež úžasnému duu Gosling-Stone.

Bonus: Deadpool

Deadpoola sme hodnotili vysoko, ale stále ide o komiksovú komédiu. Nesmierne sme sa v kine smiali a užívali si to, na čo sme čakali dlhé roky. Rovnako ako Hardcore Henry nižšie, aj Deadpool je experiment. Taký, ktorý by Fox mohol vyjsť draho. Ak by v roku 2016 sklamal Deadpool rovnako tak ako Apocalypse, s mutantmi by bolo zle nedobre. Deadpool však obstál u recenzentov, fanúšikov, radových divákov, a čo je pre štúdio najdôležitejšie, aj čo sa týka tržieb. Môžu tak okolo neho vystavať svoju komiksovú budúcnosť. Úspech snímky nemohol prísť vo vhodnejší čas, keď pomyslíme na Jackmanov odchod z role Wolverina a taktiež fakt, že X-Men už potrebovali extrémny impulz. A navyše je to dobre natočené, skvelo odhláškované a konečne niečo iné.

Akčný bonus: Hardcore Henry

Priznávame, ide o vymyslenú kategóriu, no chceli sme ešte raz upozorniť na tento nesmierne podarený a odvážny experiment, ktorý nás veľmi prekvapil. Je škoda, že režisér Iľja Najšuler sa chce na podobné projekty vykašľať. Chápeme však, že toho má dosť, obzvlášť po tomto nášupe. Ak máte radi videohry, akčné filmy a skvelé tempo okorené pár vtipmi, neváhajte.

Množstvo, skutočne množstvo snímok sa nezmestilo. Je však pravda, že nebyť nášho rozhodnutia brať do úvahy snímky premiéruje až v roku 2016, nemali by sme najmenší problém spraviť TOP 10. Minulý rok bol jednoduchý na blockbustery a očakávané veľkofilmy nesmierne slabý. Aj tak sa ale vyrojilo pár ďalších skvelých počinov, ktorým by ste rozhodne mali dať šancu. Za zmienku určite stoja nasledovné: The Big Short, Deepwater Horizon (tieto dve snímky bojovali spoločne s Captain Fantastic o 10. miesto), Rogue One: A Star Wars Story, Kubo and the Two Strings, Swiss Man Army, Before We Go, Sully, Captain America: Civil War, Danish Girl, 10 Cloverfield Lane, Anthropoid, The Accountant, The Jungle Book, Hell or High Water a mnohé ďalšie.

PS: Do nášho TOP 10 rebríčku by sa určite zmestil aj horor The Witch, keďže sme ho však zaradili už v rebríčku najlepších hororov, rozhodli sme sa v tomto článku dať priestor iným filmom.



Na záver tu máme jednotlivé top 10 redaktorov, ktorý svojimi hlasmi rozhodli o poradí

pepo

1. Arrival

2. La La Land

3. Rogue One: A Star Wars Story

4. Revenant

5. Hell or High Water

6. Spotlight

7. Hateful 8

8. The Nice Guys

9. Big Short

10. BvS

jake

1. La La Land

2. The Nice Guys

3. The Big Short

4. The Hateful Eight

5. Arrival

6. Kubo and the Two Strings

7. Spotlight

8. Zootopia

9. Hacksaw Ridge

10. Eddie the Eagle

fanboy/Dominik V.

1. La La Land

2. Arrival

3. The Nice Guys

4. Captain Fantastic

5. Revenant

6. Deepwater Horizon

7. Hateful Eight

8. Zootopia

9. Swiss Man Army

10. Eddie the Eagle

Peter

1. La La Land

2. Hell or High Water

3. Arrival

4. The Nice Guys

5. Hacksaw Ridge

6. Rogue One: A Star Wars Story

7. Zootopia

8. Revenant

9. Civil War

10. Kubo and the Two Strings

osky

1. Arrival

2. La La Land

3. Spotlight

4. The Nice Guys

5. Hacksaw Ridge

6. Captain Fantastic

7. The Hateful Eight

8. The Revenant

9. Eddie the Eagle

10. Before We Go

mirex

1. La La Land

2. Arrival

3. Revenant

4. The Nice Guys

5. Rogue One

6. The Big Short

7. Zootopia

8. Hacksaw Ridge

9. Hateful Eight

10. Captain Fantastic

wormi

1. Arrival

2. La La Land

3. The Nice Guys

4. Hacksaw Ridge

5. Revenant

6. Deepwater Horizon

7. 10 Cloverfield Lane

8. Eddie the Eagle

9. Zootopia

10. Hateful Eight

benne

1. La La Land

2. Arrival

3. The Nice guys

4. Revenant

5. Captain America: Civil War

6. Spotlight

7. Zootopia

8. Deadpool

9. Kubo and the Two Strings

10. The Big Short

smetyl

1. La La Land

2. The Nice Guys

3. Arrival

4. Spotlight

5. Danish Girl

6. Zootopia

7. Eddie the Eagle

8. Hacksaw Ridge

9. Deepwater Horizon

10. Captain Fantastic



Braňo

1. Spotlight

2. Hateful Eight

3. The Big Short

4. Anthropoid

5. Captain Fantastic

6. Sully

7. Nocturnal Animals

8. Deepwater Horizon

9. Star Trek Beyond

10. 13 Hours: Benghazii