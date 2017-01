Sherlock dostáva vlastné komediálne spracovanie nabité hereckými hviezdami

Filmových či seriálových spracovaní o Sherlockovi a jeho prípadoch tu bolo už hneď niekoľko. Našim mozgovým závitom dáva momentálne zabrať práve seriálová podoba s Benedictom Cumberbatchom a máme správy, že sa dočkáme ešte jednej, podľa informácii komediálnej verzie. Tá si ponesie názov Holmes and Watson a menované postavy stvárnia Will Ferrell (Sherlock) a John C. Reilly (Watson). Štúdio Sony projekt naplno rozbehlo a po novom sa k nemu pripojila ďalšia dvojica - charizmatický Hugh Laurie (Dr. House) a sympatický Ralph Fiennes (Harry Potter). S istotou nevieme, koho si herci zahrajú, avšak s troškou špekulácie môžeme povedať, že pôjde o postavy Sherlockovho staršieho brata, Mycrofta, a jeho úhlavného nepriateľa, Moriartyho. Snímka sa len nedávno začala natáčať v Londýne a postará sa o ňu pomerne neskúsený Etan Cohen (Get Hard). Dátum premiéry zatiaľ nie je známy, avšak herecké kvarteto poteší azda každého a film radi uvidíme na plátnach kín.

