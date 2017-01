Dve sexi morské panny požierajú ľudí a hľadajú lásku svojho života. Bizarná hororová komédia sľubuje v traileri originálny zážitok

Buďme radi za filmy ako The Lure. Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy je stále ťažšie prísť s niečím novým a originálnym. A čo už môže byť viac lákavejšie než komediálny hororový muzikál o dvoch sexi morských pannách, ktoré zabávajú návštevníkov istého nočného klubu, popri tom požierajú ľudí a hľadajú životnú lásku? Myslím, že len máločo. Debutový film Agnieszky Smoczynskej sa navyše teší pomerne pozitívnej kritickej odozve a z rôznych festivalov si doteraz odniesol až jedenásť ocenení. V hlavných úlohách uvidíme Martu Mazurek a Michalinu Olszańskú (obe si zahrali v chválenej českej dráme Já, Olga Hepnarová). Trailer láka na energickú a nápaditú jazdu. Šancu tomu určite dáme! V domovskom Poľsku mal The Lure premiéru 25. decembra 2015, do širšej distribúcie by sa mal dostať vo februári tohto roku.

