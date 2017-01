Dorazili dva nové obrázky z Logana, posledného filmu s Wolverinom v podaní Hugha Jackmana

Milujeme reklamnú kampaň pre Logana. Nie je to žiadne tajomstvo. Na posledný Wolverinov film v podaní Hugha Jackmana sa nesmierne tešíme. Hovorí sa, že druhý trailer dorazí už čoskoro a údajne pôjde o posledný. Určite sa dočkáme nejakých tých medzinárodných záberov a televíznych spotov, zdá sa však, že Fox a režisér James Mangold nechcú zo svojej snímky veľa ukázať, čo je len a len dobre. My už len dúfame, že v kinách budeme mľaskať blahom. Viac informácií o najočakávanejšej komiksovke roka 2017 nájdete tu. A keďže sú nové len dve fotografie, do galérie pridávame všetky doterajšie oficiálne vydané obrázky.



