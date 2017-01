Nádherná Emma Watson láka do čarovného sveta Krásky a zvieraťa v očarujúcej ukážke

Na Disneyho Krásku a zviera všetci netrpezlivo čakáme. Dni do premiéry sa pomaly krátia a štúdio nás klasicky zavaľuje novou porciou ukážok. Posledná upútavka z nedeľňajších odovzdávaní Zlatých glóbusov so sebou nesie aj množstvo nových záberov a ak si predsa len chcete pripomenúť tie staršie, či nakuknúť do článkov rozoberajúcich dej, kliknite na toto vlákno. Musíme uznať, že nás očaril vizuál a pevne veríme, že sa naplno ponoríme do rozprávkového sveta spoločne s hlavnou protagonistkou, krásnou Emmou Watson. Premiéra je stanovená na 16. marec 2017 a vy si môžete pokojne vychutnať video nižšie. Pripájame aj najnovší plagát.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.