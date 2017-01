Norman Bates naprosto propadl šílenství v traileru k závěrečné sérii Bates Motelu

Pokud jste nebo se považujete za fanoušky hororu, určitě vám neunikl ani seriál Bates Motel, který před čtyřmi lety začala vysílat americká televizní stanice A&E. Jak jistě víte, jedná se o prequelovou sérii k legendárnímu horou Psycho od ještě legendárnějšího Alfreda Hitchcocka. V průběhu předchozích čtyř sérií byl divákovi nabídnut intimní pohled na postupně se rozpadající osobnost mladého Normana Batese. Jeho narušená osobnost podpořená nezdravou láskou k matce dospěla do stádia absolutního rozkladu a jistě si pamatujete, jaká důležitá postava zaplatila životem v posledním díle čtvrté série.

Závěrečná, pátá série nás pak zavede o dva roky do budoucnosti od onoho osudného dne a my budeme sledovat Normana (Freddie Highmore) jako dospělého muže žijícího dvojí život. Navenek bude připomínat šťastného člena komunity White Pine Bay, avšak za dveřmi motelu bude Norman bojovat s násilnými výpadky a na jeho mysl bude mít stále více a více destruktivní vliv hlas jeho matky (Vera Farmiga). Mezitím budeme svědky odchodu Dylana (Max Thieriot) a Emmy (Olivia Cooke) z White Pine Bay a jejich blažené nevědomosti o všech předešlých událostech a Normanově psychickém stavu. Bohužel pro ně budou brzy vtaženi do Normanova šílenství a touhy Alexe Romera (Nestor Carbonell) pomstít se za vraždu své jediné lásky. Připravte se tedy na závěrečnou dynamickou jízdu. Nový trailer s mrazivým závěrem vás jistě skvěle navnadí na 20. únor (február), kdy bude uveřejněna první epizoda.