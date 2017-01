Michael Shannon a Imogen Poots rozohrávajú vo Frank & Lola eroticky dusnú hru o posadnutosti a žiarlivosti. (Recenzia) 

Dráma Frank & Lola debutujúceho Matthewa Rossa v propagácii trochu klamala telom. Trailery lákali skôr na napínavý sexy thriller o posadnutosti a pomste. Do istej miery síce mali pravdu, hoci Rossov film je podľa môjho názoru thrillerom len mierne líznutý. Ale sexy (aj vďaka Imogen) nepochybne je. Koniec-koncov, práve účasť hercov, ako Michael Shannon a Imogen Poots by vám mala dať jasne na známosť, že o žiadnu veľkú stratu času nepôjde.

Krátko k príbehu: Frank je šéfkuchár v Los Angeles a zamiluje sa do mladej Loly. Je v meste nová a Frank (a teda ani divák) o nej dohromady nič nevie. Jej minulosť sa však čoskoro začne vnárať do ich vzťahu a rozleptávať ho zvnútra. Na scénu nastupuje žiarlivosť, nedôvera a pocity zrady. Na traumy minulých dní sa totiž nedá zabudnúť len tak ľahko.

Frank & Lola patrí k tým dielam, ktoré stoja a padajú na titulných dvoch postavách, resp. hercoch. Predchádzajúcu vetu si prosím dvakrát podčiarknite. Ross sa sústredí takmer výhradne na tieto postavy, ostatní slúžia ako nutná „výplň“. Je jasné, že ak by herci predviedli mizerné výkony, celý film by sa zosypal ako domček z kariet. Stačilo by málo - nedostatočná hodnovernosť, akýkoľvek nepresvedčivý detail... Michael Shannon je jedným z najlepších súčasných hercov (bohužiaľ, stále trochu nedoceneným) a Imogen Poots už tiež ukázala, že jej náročnejšie úlohy nerobia problém. Nie je teda prekvapením, že obaja odvádzajú absolútne bezchybnú prácu (i keď zvlášť u Shannona by sme opak ani nečakali), ich emócie sú hodnoverné a správne to medzi nimi iskrí.

Frank & Lola je hlavne romancou (so štipkou nejakého toho thrillerového korenia). Na medziľudské vzťahy ale nahliada dosť odlišne, ako sme zvyknutí. Nenájdete tu patetické dialógy, presladenosť, ani humor. Ross vo svojom debute akcentuje skôr menej príjemné tóny. Tie, ktoré bežná romantická produkcia väčšinou vytesňuje. Zameriava sa na temnejšie stránky ľudskej povahy a zobrazuje, ako negatívne emócie ovplyvňujú naše vzťahy. Patologická žiarlivosť, posadnutosť, nevysporiadané veci z minulosti a nedôvera v toho druhého. Práve tieto veci súžitie Franka a Loly neustále narúšajú. Ich príbeh sa navyše odohráva v pôsobivo chladnej, noirovej atmosfére nočného veľkomesta. Je síce pravda, že dej ako taký, nie je príliš originálny, a ani tajomstvá minulosti vás pravdepodobne príliš nerozhodia. Filmu to ale našťastie neškodí.

Atmosféra je (po hercoch) druhý najväčší tromf. Ross ju dokáže udržať konzistentnú, funkčne sa pohrávať s napätím a diváckymi očakávaniami. Je preto škoda, že si podobný pozor nedal, čo sa týka psychológie svojich hrdinov. V tomto ohľade pôsobí Frank & Lola pomerne povrchne, respektíve nedostačujúco. Možno si to ani nevšimnete, pretože strašne veľa zachraňujú herci, ale psychologická stránka mohla byť rozhodne prepracovanejšia a lepšie vykreslená. Film je pomerne krátky (slabá hodinka a pol), čo je na jednej strane fajn, pretože svižne ubieha, ale aj kvôli tomu pôsobia postavy trochu plytko. Viem si predstaviť, že ak by zo seba herci nedali maximum, tak by som mal možno problém to Rossovi celé zožrať. Našťastie, všetky ostatné aspekty, vrátane technickej stránky, sú zvládnuté veľmi nadštandardne.

Takže, ako protipól klasických romantických filmov funguje Frank & Lola veľmi dobre. Nemá úplne strhujúci príbeh, ktorý by vás emocionálne rozsekal, ale má atmosféru, výborných hercov a jasný režisérsky rukopis. Čo je podľa mňa dosť. Za mňa teda rozhodne palec hore, určite budem zvedavý na ďalšie Rossove kúsky. 7/10