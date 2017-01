Blesk McQueen v debutovom traileri pre Autá 3 vstáva z popola v boji proti technicky vyspelejším pretekárskym autám

Pixar ma v poslednej dobe veľmi neohúril. The Good Dinosaur bol vzhľadom na kvality, aké od nich vyžadujeme, veľkým sklamaním a Hľadá sa Dory mi prišla absolútne zbytočná. Bez výpovede, bez úžasných postáv, aké mala prvá časť, bez kúzla oceánu. Bol to podarený a kvalitný animák, no v živote ho už asi neuvidím. Jediným originálnym a očakávania spĺňajúcim filmom bolo Inside Out. Na rok 2017 má pritom spoločnosť patriaca Disney naplánované rovno dva projekty. Jedným z nich, ktorý uvidíme až v novembri, je Coco. Hlavným hrdinom bude 12-ročný Miguel, talentovaný chlapec s hudobnými ambíciami, ktorého idolom je mŕtvy hudobník Ernesto de la Cruz. Žije v hlučnej mexickej dedinke a pochádza z rodiny, ktorá hudbu odjakživa neznášala. Miguel sa však svojho sna nemieni vzdať. Omylom sa mu však podarí vstúpiť do Ríše mŕtvych, kde stretáva duše členov svojej rodiny, vrátane prababičky Imeldy. Rozhodne sa vyhľadať De la Cruza a na ceste mu bude robiť spoločnosť priateľský duch Hector. Dej znie veľmi zaujímavo, dokonca až mierne burtonovsky. Je jasné, že núdza nebude ani o emócie v štýle Inside Out. Pixar si tiež dal záležať, aby zobrazil jedinečnú mexickú kultúru dôstojne a presne. Podľa scenáristu Adriana Molinu bol tento fakt „kľúčový“ pre celý film. Režírovať bude Lee Unkrich (Toy Story 3).

Akokoľvek zaujímavo to znie, nemôžeme tvrdiť, že sa na to tešíme viac ako na Autá 3. Po nezmyselnej dvojke si tento svet zaslúži prvotriedny reparát a podľa všetkého sa presne taký zrodil v hlave Johna Lassetera (jedna z hláv Pixaru a taktiež režisér prvých dvoch častí Cars) a režiséra trojky, Briana Feeho. Dej Áut 3 a ich celkové vyznenie je venované deťom a ľudom vyrastajúcim a narodeným v 90. rokoch. Inými slovami, nepôjde o animák cieliac na nové publikum. Iste, deti si k tretím Autám cestu nájdu, režisér, scenárista a výkonný producent John Lasseter sa rozhodli natočiť pokračovanie pre ľudí, ktorých zasiahol animák Cars v roku 2006, pričom sú už aj tí najmladší z nich dnes už dospelí. Zameriame sa aj na povahu a emočný stav Bleska McQueena. Ani on nemladne a v tomto odvetví to neznačí nič dobré. Postupne je utláčaný do úzadia, keďže na scénu sa dostávajú superšporty a technicky oveľa lepšie vybavené autá. „Pozerá sa do zrkadla, uvedomuje si, že má už 40 rokov a hoci má život pred sebou, to, čo miluje najviac, už možno nebude môcť robiť" - takto sa na adresu Bleska vyjadril režisér Brian Fee. Dnešný plnohodnotný trailer sa nám celkom páči a je prísľubom trochu depresívnejšej rodinnej zábavy. Žeby nám v Pixare konečne ponúkli niečo "temnejšie"?

"Záporák" snímky menom Jackson Storm nebude tak úplne originálny, rovnako tak jeho ambície či ideológia, no pôjde o rozumnú a hlavne atraktívnu paralelu medzi mnohými dnešnými aspektmi spoločnosti. Storm si totiž myslí, že doba ošľahaných harcovníkov na asfalte skončila a na rade je mladá krv so všetkými možnými počítačovými technológiami. Bude to zrejme namyslený snob, ktorému bolo všetko predložené na striebornej tácke, o to tvrdšia rana ho zrejme na konci filmu čaká. Nevieme ako vy, ale ja osobne sa na tretie Autá veľmi teším a verím, že sa dočkáme dôstojného ukončenia príbehu Bleska McQueena.

Okrem Owena Wilsona v role Bleska sa vracia aj Larry the Cable Guy ako Burák (McQueenov najlepší kamarát), Bonnie Hunt ako Sally (to Porsche, s ktorým mal alebo má McQueen vzťah) a Cheech Marin ako Ramon (to fialové autíčko). Na ďalšie informácie si ešte budeme musieť počkať. Režírovať by mal Brian Fee, ktorý pracoval na mnohých animákov a hlavne na tých od Pixaru. IMDb hlási, že doteraz nič celovečerné nenatočil, pravdepodobne teda pôjde o jeho režijný debut. Dátum premiéry je stanovený na 16. júla 2017, na Slovensku zatiaľ 17. augusta 2017. John Lasseter, ktorý režíroval prvé dva animáky, bude tentokrát len výkonným producentom.