Svet Marvelu: Infinity War bude gigantické. Ktoré postavy už pre Avengers 3 a 4 Marvel potvrdil a čo vieme o deji?

Marvel momentálne nikto nezastaví. Iba že by sa zastavili sami, respektíve niečo extrémne pokašľali. Sólovky sú v dobrých rukách a tešíme sa na ne viac ako na tímovky (ono to už sú vlastne všetko tímovky), no zároveň je tu aj film, ktorého sa bojíme. Konkrétne ide o Avengers: Infinity War a Avengers 4, ktoré sa už nejaký ten týždeň natáčajú. Odhaduje sa, že natáčanie potrvá celý rok a zhltne cez 500 miliónov dolárov. Uff. Celkom slušná suma, čo poviete? Na druhú stranu, už teraz vieme povedať, že tržby oboch dielov prekonajú hranicu 2 miliárd, možno 2 miliárd a 500 000 tisíc dolárov, nehovoriac o príjmoch z merchandisingu, práv, komiksov, doplňujúcich knižiek, fyzických nosičov a tak ďalej a tak ďalej. Avengers 3 a 4 budú dojné kravy, na ktorých Marvel vybuduje minimálne celú 4. Fázu MCU, predstaví nové postavy a na istý čas si snáď aj dá pokoj od obrých produkcií.



Nie je to totiž prechádzka ružovou záhradou. Prečo? Nuž, okrem masívneho rozpočtu, extrémnej zodpovednosti a náročnosti produkcie desiatky riaditeľov, producentov a šéfov jednotlivých tímov nespalo. K dispozícií bude hneď niekoľko natáčacích ateliérov, štáb bude cestovať naprieč celým svetom (na niektoré miesta, ako napríklad Škótsko hneď párkrát, a to kvôli hercom, keďže dostať ich na pľac pokope bude takmer nemožné). Od všetkých tých problémov s prípravou takého filmu sa ale presunieme k samotným hercom. Úprimne, bez podobných skúseností s produkciou takých extrémnych hollywoodskych projektov si ani netrúfame mudrovať o tom, ako to asi prebieha. Netušia to mnohí ľudia v Hollywoodi a netušíme to ani my. Aj preto sa budeme spoliehať najmä na správy insiderov, leaky, nepotvrdené informácie či prehlásenia hercov/tvorcov. Z toho sa už dá vydedukovať extrémne množstvo zaujímavých informácií, z ktorých pár vám prinášame dnes. V prvom rade sa však chceme zamerať na množstvo hercov a potvrdené postavy, takže...

Z pôvodného tímu Avengers a taktiež Avengers 2 sa vrátia

Captain America (Chris Evans)

Iron Man (Robert Downey Jr.)

Thor (Chris Hemsworth)

The Hulk (Mark Ruffalo)

Black Widow (Scarlett Johansson)

Hawkeye (Jeremy Renner)

The Vision (Paul Bettany)

Scarlet Witch (Elizabeth Olsen)

Nick Fury (Samuel L. Jackson)

Thanos (Josh Brolin)

Z ostatných filmov a tímoviek pribudnú Strážcovia galaxie v kompletnom zložení. Na Zem sa teda dostavia Star-Lord (Chris Pratt), Groot (Vin Diesel), Rocket (Bradley Cooper), Nebula (Karen Gillan), Drax (Dave Bautista), Gamora (Zoe Saldana), Mantis (Pom Klementieff) a je možné, že uvidíme ešte niekoho ďalšieho, ako napríklad Collectora (Benicio del Toro). James Gunn (scenárista a režisér oboch dielov Guardians of the Galaxy) bude na obe snímky dohliadať z pozície výkonného producenta. Jednak bude pomáhať s filmom samotným, jednak sa musí uistiť, že mu nepokašľú postavy a všetko, čo za dva filmy stihol vo vesmíre Marvelu vybudovať.

Medzi ďalšími Avengermi bude aj Spider-Man (Tom Holland), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Black Panther (Chadwick Boseman), Captain Marvel (Brie Larson), Winter Soldier/Bucky (Sebastian Stan), Ant-Man (Paul Rudd), Wong (Benedict Wong - Doctor Strange). Dostaví sa aj Peter Dinklage v zatiaľ nepotvrdenej role. S najväčšou pravdepodobnosťou však bude pracovať pre Thanosa. Zatiaľ teda máme niečo cez 25 potvrdených hlavných a vedľajších postáv. Jeden z dvojice režisérov bratov Russovcov (Joe) minulý rok prezradil, že v oboch dieloch dokopy pracujú až s 68 postavami. Ktoré to teda budú?

Neistých/nepotvrdených je stále mnoho. Reč je napríklad o menách, ako: Phil Coulson, Falcon (Anthony Mackie), Loki (Tom Hiddleston), War Machine (Don Cheadle), Wasp (Evangeline Lilly - uvidíme ju asi až v Avnegers 4), Agent 13 - Sharon Carter (Emily VanCamp), Maria Hill (Cobie Smulders), Jane Foster (Natalie Portman), Pepper Potts (Gwenyth Paltrow), Betty Ross (Liv Tyler), General Thuderbolt Ross (William Hurt) a taktiež všetky seriálové postavy, ktoré ale s najväčšou pravdepodobnosťou neuvidíme. Objaviť sa môžu aj Asgarďania - Thorovi sidekickovia, Hank Pym (Michael Douglas) či Happy Hogan (Jon Favreau). Zvyšok musia dotvárať vedľajšie postavy, prípadne tí, ktorých ešte nepoznáme a ukážu sa v ďalších sólovkách (Thor 3, Black Panther, Captain Marvel...). Dostaviť sa môžu aj Inhumans, no o tom môžeme skutočne len špekulovať. Ak je však číslo 68 skutočné, môžete si byť istí, že v Avengers 3 a 4 uvidíme všetky dôležité postavy a superhrdinov, s akými sme sa doteraz stretli, pričom ich doplnia vedľajšie postavy zo sóloviek, prípadne seriáloví miláčikovia a zabudnúť nemôžeme ani na celkom nové prírastky do MCU.



Ťažko povedať, koľko hercov s ich alter egami budeme vidieť naraz v jednom zábere, no určite pôjde o veľké eye candy momenty a reklamná kampaň bude jeden obrovský fan service. Keďže scenár pracuje s takým enormným množstvom jednotlivcov, pričom ide o hercov s mnohými povinnosťami, len ťažko sa budú hľadať dni na natáčanie, kedy ich uvidia režiséri pokope tak, ako by si to želali. Aj preto napríklad počas prvých dní natáčania zaskakuje za Cumberbatcha jeho dvojník. Nemusíte sa však báť, vo filme si to nevšimneme.

Keď už sme si predstavili, kto všetko tam bude hrať, bolo by vhodné aj predostrieť dej. Riešili sme ho však v článkoch už mnohokrát a odvtedy žiadne ďalšie detaily nepoznáme. Ak sa teda o Infinity War a Svet Marvelu zaujímate viac, odporúčame vám klikať na toto vlákno. Ostáva už len doplniť, že jeden z tvorcov, pre ktorého bude Infinity War už piatym filmom od Marvelu, prezradil, že v ňom uvidíme celkom nové svety. Môže to znamenať alternatívne reality, iné multiversy, no najpravdepodobnejšia možnosť je, že sa pozrieme na iné planéty v rozličných galaxiách.

Plánované premiéry 3. Fázy MCU

Captain America: Civil War – 6. máj 2016

Doctor Strange – 4. november 2016

Guardians of the Galaxy 2 – 5. máj 2017

Spider-Man – 7. júl 2017

Thor: Ragnarok – 3. november 2017

Black Panther - 16. február 2018

Avengers: Infinity War Part 1 – 4. máj 2018

Ant-Man and the Wasp – 6. júl 2018

Captain Marvel – 8. marec 2019

Avengers 4 – 3. máj 2019

Inhumans – ?

Neznámy titul - 1. máj 2020

Neznámy titul - 10. júl 2020

Neznámy titul - 6. november 2020