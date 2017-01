Michael Pena hviezdi v necenzurovanom a vtipnom traileri policajnej komédie Chips pre dospelých

Malé prekvapenie, čo poviete? Od CHiPs sme veľa nečakali. O to príjemnejšie je zistenie, že prvý trailer, a to iba dva mesiace pred celosvetovou premiérou, je zábavný, hravý, miestami originálny a miestami klišé, ale skvele zahratý. Chémia Penu a Sheparda funguje lepšie ako v prípade prvého menovaného so Skarsgardom v podobnej buddy komédii s názvom War on Everyone. Dej CHipS hovorí o dvojici úplne rozdielnych chlapov, ktorí sa pridajú k CHPS (California Highway Patrol) v Los Angeles. Jeden si chce dať dokopy manželstvo a život, druhý je tajný vyšetrovateľ FBI, ktorý má za úlohu preveriť, či na stanici nie sú podplatení policajti. Pôjde o reboot/remake seriálu spred pár desiatok rokov, tentoraz však v R-kovom vydaní. Dočkáme sa teda komédie pre dospelých.

Okrem Penu a Sheparda (okrem hlavnej roly napísal aj scenár a režíroval) uvidíme aj hercov, ako napríklad: Rosa Salazar (The Maze Runner: The Scorch Trials, Alita Battle Angel), Adam Brody (The O.C., Yoga Hosers), Kristen Bell (Veronica Mars, The Good Place) či Vincent D’Onofrio (Emerald City, Marvel’s Daredevil). Premiéra je naplánovaná na 23. marca 2017.