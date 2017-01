Posledný útek z väzenia Michaela Scofielda nás čaká už v apríli! Sledujte doteraz najlepší trailer pre návrat Prison Breaku

Čakanie je takmer na konci. Údajne už skutočne posledná séria Prison Breaku, v ktorej ožije aj Michael Scofield, sa bude odohrávať hlavne na Blízkom východe. Ako sa Michael dostal zo smrteľného lôžka do basy kdesi na východe, kde zúri občianska vojna a čo tam vlastne robí, bude pravdepodobne objasnené, aj keď sa bojíme, že to bude tupé. Tých väzníc už predsa len bolo až-až a skutočne by to už chcelo nejaký koniec. Nižšie sa môžete pozrieť na najnovšie zábery z posledného traileru, ktorý odhaľuje viac z deja aj akcie. Prvú časť uvidíme už 4. apríla 2017. Viac informácií nájdete tu.

