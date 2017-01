Režisér Zrození planety opic natočí sci-fi, v němž Zemi vládnou mimozemšťané

Od roku 2011, kdy mělo premiéru překvapivě zdařilé Zrození planety opic, jsme krom průměrného snímku The Gambler od režiséra Ruperta Wyatta neviděli žádný nový celovečerní počin. Nicméně, dnes byla uvolněna dějová synopse k jeho nadcházejícímu sci-fi snímku a nezní to vůbec špatně. Navíc se Wyatt ujme krom režie i scénáře a těšit se můžeme na hereckou dvojici John Goodman a Ashton Sanders. Ale pojďme si přiblížit dějovou linku.

Captive State bude sci-fi thriller odehrávající se v Chicagu, a to v době téměř deset let poté, co došlo k mimozemské invazi a přebrání vlády nad naší planetou extraterestriálními silami. A podle tvůrců tak půjde o pohled na společnost pod neustálým dohledem státu a bez běžných občanských svobod. To zní rozhodně odlišně než klasický scénář invazních filmů. Nedočkáme se tedy klasického napadení Země entitou, která nás chce vyhladit, ale naopak přebrat nad námi kontrolu a udržovat nad lidstvem autoritářskou ruku. Jedná se jistě o ambiciózní nápad a my pevně věříme, že v rukách Ruperta Wyatta se z něj stane skvělé sci-fi, které bude varovat před přílišnou mocí státu, která nás v budoucnu může čekat i bez invaze mimozemských tvorů. Krom fiktivního příběhu se totiž má jednat i o varování před narůstajícím dohledem státu nad jeho občany.

Rupert Wyatt a Mark Wahlberg na place The Gambler