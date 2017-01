George Lucas onedlho otvorí veľkolepý futuristický Star Wars komplex za miliardu eur! Čo v ňom nájdete?

K londýnskemu výstavisku Harryho Pottera či pripravovanému svetu Pandory od Jamesa Camerona sa po novom pripája aj ďalší komplex, ktorí si obľúbia najmä fanúšikovia vesmírnej ságy Star Wars. George Lucas svoje plány o vlastnom múzeu umenia netají a na pôde Los Angeles začne v priebehu nasledujúcich rokov rásť veľkolepá futuristická stavba s názvom Lucas Museum of Narrative Art. A o čo ide? Výstavisko bude predvádzať Lucasovu vzácnu osobnú zbierku, artefakty z jeho filmových projektov, rôzne fotografie, ale aj zaujímavé maľby. Tvorcovia však upozorňujú, že nepôjde čisto len o Star Wars múzeum, ale o zbierku umenia od tých najlepších filmárov a rozprávačov príbehov. Pre nadšencov Lucasovho sveta by to mal byť v budúcnosti povinný zájazd. Ak sa plány naplnia podľa predstáv, otvorenia sa dočkáme v roku 2020. Zatiaľ sa pokochajte dizajnom od čínskeho architekta Ma Yansonga.

