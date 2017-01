Tínedžer so super schopnosťami bojuje proti miestnemu gangu za spravodlivosť v akčnom sci-fi iBoy

16-ročný Tom Harvey je obyčajný chlapec, ktorý žije v nebezpečnej štvrti Londýna. Jeho život sa od základov zmení v momente, kedy príde do styku s miestnym gangom v byte kamarátky Lucy. Po pár týždňoch sa prebudí z kómy a zisťuje, že pri páde sa do jeho hlavy dostali fragmenty z iPhonu. Lekári všetky čiastočky z hlavy odstránili, no napriek tomu získal schopnosti vedieť a vidieť viac ako si sám dokáže predstaviť. Využije neuveriteľnú moc, aby našiel ten istý gang, ktorý napadol aj Lucy. V južnom Londýne, v ktorom vládne strach a násilie pátra po členoch gangu, aby sa pomstil za činy, ktoré spáchali.

Sci-fi thriller podľa knižnej predlohy od spisovateľa Kevina Brooksa natočil režisér Adam Randall, ktorý sa doposiaľ venoval režírovaniu krátkych filmov. Hlavnú postavu Toma si zahral herec Bill Milner, ktorého môžete poznať napríklad zo životopisnej snímky Anthropoid či z komiksovky X-Men: First Class, kde stvárnil mladého Erica. Herecké obsadenie dopĺňajú Maisie Williams (Game of thrones), Rory Kinnear (Spectre, Skyfall) a Miranda Richardson (Made in Dagenham, Harry Potter and the Goblet of Fire). Sci-fi príbeh iBoy uvedie Netflix 27. januára 2017.