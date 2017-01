Štyri mrazivé hororové príbehy v projekte XX vám v temnej upútavke naženú poriadne zimomriavky

Existuje typ filmov, ktorých súčasťou sú viaceré menšie snímky od rôznych tvorcov. Ak poznáte trojdielnu hororovú sériu V/H/S, dobre viete, o čom hovoríme. Na plátna kín prichádza ďalší podobný projekt, no tentoraz s čudesným názvom XX. Horor bude pozostávať zo štyroch menších počinov od nezávislých režisérov a nezvyčajným ho urobí aj fakt, že je natočený čisto pod ženskou záštitou. Strach sa nám pokúsia nahnať menovite Karyn Kusama (The Invitation), Roxanne Benjamin (Southbound), Jovanka Vuckovic (The Captured Bird) či nováčik vo filmovom priemysle, Annie Clark. Projekt na svoju premiéru na festivale Sundance ešte len čaká a je zaradený medzi to najočakávanejšie, čo tento ročník ponúkne. Trailer nájdete nižšie a svoj názor nám môžete napísať do sekcie komentárov. Do širšej distribúcie sa snímka dostane 17. februára a my sme zvedaví, či sa budeme báť.

