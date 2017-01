The Defenders konečne pokope! Máme prvé oficiálne fotky a informácie o očakávanom seriálovom crossoveri

Konečne sa nám začína odhaľovať seriálový crossover na Netflixe, ktorý má skutočný potenciál. Úprimne, Luke Cage bol najslabším z trojice zatiaľ predstavených seriálov/postáv, stále však išlo o veľmi slušnú televíznu prácu. Už v marci spoznáme Iron Fista, no všetci sme už nesmierne zvedaví, kedy sa 4 hrdinovia dajú dokopy pre tím The Defenders, pričom budú bojovať proti Alexandre (Sigourney Weaver). Viac o nej však nevieme. Údajne je nesmierne inteligentná, nebezpečná a má v New Yorku obrovskú moc. Podľa očakávania, The Defenders uvidíme už v lete a bude pozostávať z 8 častí. Viac informácií sa dozviete tu.

