Túžba po čerstvom mäse privádza mladú vegetariánku ku kanibalizmu. Brutálny horor Raw sa predstavuje v necenzurovanej ukážke

Pri tomto filme radšej rezeň nejedzte. Respektíve, radšej vôbec nejedzte. 16-ročná Justine je vegetariánka. Je to pre ňu úplne bežné, pretože v jej rodine dodržiava podobné zásady každý člen. Tento fakt zrejme vyplýva aj z ich veterinárskej profesie, v ktorej chce Justine pokračovať. Na škole však vstúpi do nebezpečného, lákavého sveta plného bizarných rituálov a zúfalej snahy začleniť sa. A potom príde zlom. Justine poruší rodinné princípy a ochutná surové mäso. A áno, hádate správne: stačiť jej to nebude. Nepríjemne (v dobrom slova zmysle) vyzerajúci francúzsky horor Julie Ducornau si z festivalov odniesol ceny aj chválu (momentálne 85% na Metacritic). Z ukážky je ale jasne patrné, že rozhodne nepôjde o snímku pre každého. Nielen kvôli drsnej téme (na festivaloch vraj ľudia kvôli brutalite húfne opúšťali kinosály), ale aj artovému štýlu a akejsi až halucinačnej atmosfére, ktorá sála z každého políčka. Hlavnú úlohu si strihla Garance Marillier, okrem nej uvidíme aj Ellu Rumpf, Laurenta Lucasa či Rabaha Naita Oufella. V USA si film odbije premiéru 10. marca tohto roku. Myslíte, že má na to z nás urobiť vegetariánov?

