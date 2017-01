Pripravovaná biografia Mikea Tysona je stále v rukách geniálneho Martina Scorseseho

Zvesti a správy o tom, že Martin Scorsese sa pridal k zatiaľ nenazvanému životopisnému filmu Mikea Tysona, sa vo vodách internetu vznášali už nejaký ten čas. Odmlka však bola viac ako dlhá, a tak sme očakávali, že z pozície odstúpil ,no to vyvracia herec Jamie Foxx (Django Unchained), ktorý vo filme zosobní práve „Iron Mikea". Ten v rozhovore so ScreenRant popri propagácii filmu svojho nového filmu skutočne potvrdil, že všetko platí a Scorsese je stále súčasťou tímu. Táto správa určite poteší každého milovníka dobrej audiovizuálnej zábavy, veď kto by mohol zabudnúť na skvelého Zúriaceho býka? Ďalším plusom je tiež to, že sa bude pracovať so scenárom Terencea Wintera, ktorý ma svedomí zopár epizód Sopranovcov, seriál Boardwalk Empire či scenár k Vlkovi z Wall Street. Ostáva iba dúfať, že sa páni nezahltia inou prácou a k projektu sa skutočne dostanú. Životný príbeh tohto úžasného, no problémového človeka a boxera má totiž obrovský potenciál.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.