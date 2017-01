Táňa Pauhofová a Klára Issová hledají chlapa v romantické komedii Všechno nebo nic, která si nehraje na naivitu (Recenze)

Hořkosladké romantické filmy s komediálním podtónem asi ještě dlouhou dobu nepřestanou tuzemským kinům kralovat v oblíbenosti a návštěvnosti. Kvality takových filmů jsou však často velmi kolísavé a ne vždy se dočkáme alespoň té klišé zábavy. Novinka Všechno nebo nic nás však zaujala nejen díky netradičnímu slovensko-polsko-českému hereckému ansámblu, ale i pro svoji celkem zajímavou dějovou premisu vycházející z knižní předlohy od Evy Urbaníkové. Filmování navíc včetně příprav zabralo čtyři a půl roku, a tak měli tvůrci dostatek času na vyladění všech detailů a nedokonalostí. Pojďme si tedy zodpovědět otázku, zda stojí za to vyrazit do kina na další tuzemskou romantickou komedii.

Na začátek je třeba uvést, že režie se chopila Marta Ferencová (Řachanda), která navíc i vypracovala scénář společně s autorkou knižní předlohy Evou Urbaníkovou. Děj filmu nás pak přenese do Prahy, do knihkupectví, jehož spolumajitelkami jsou pohledné kamarádky Linda (Táňa Pauhofová) a Vanda (Klára Issová). Obě už dosáhly na třicítku a svobodná, rozverná a nezávislá Vanda je opakem Lindy, která je rozvedená, má malou dcerku a pocit zodpovědnosti. V obchodě s nimi pracuje Edo (Ľuboš Kostelný), který stejně jako Linda a Vanda hledá muže svých snů. Nakonec, jak už to bývá, do jejich životů zavítají osudové lásky. Všechny tři však čekají komplikace a diváka nečekané zvraty. Linda si namluví bohatého developera (Michał Żebrowski), který ji však nastaví svoji pravou tvář až po čase, Vanda se zamiluje do svého stařičkého profesora z univerzity a Edo si najde přecitlivělého avšak dominantního přítele Lea (Petr Vaněk).

Divák tak sleduje několik dějových linek, které jsou však dobře nastříhané, a tak se jen tak v ději neztratíte. Potěší zejména sympatické herecké výkony, a to zejména hlavního tria a neokoukaného polského představitele bohatého developera. Za další pozitivum bych označil dynamický děj, který diváka držel v neustálém zaujetí, a přestože pořádné tempo nabral snímek až ke konci, nemůžu říci, že bych se v některé části filmu vyloženě nudil. Největším plusem je fakt, že se z komedie nevyklubala klasická červená knihovna. Nebyla přeslazená a přehnaně naivní, právě naopak. Nečekejte tedy výhradně pozitivní zvraty, ale spíše takové, které více odpovídají reálnému chování lidí. Tvůrci se tentokrát vyhnuli i stupidnímu a infantilnímu humoru, a tak jsem se po dlouhé době opravdu zasmál v kině u tuzemského filmu. V závěrečných titulcích pak potěší Leoš Mareš.

Co se týče negativ, tak výhrady mám zejména vůči některým vedlejším hereckým rolím. Filmu by slušela i kratší stopáž a samozřejmě nemůžeme zapomenout na to, že se jedná o klasickou jednohubku, která vás zabaví jednorázově, avšak nenutí vás do dalšího zhlédnutí. Dalším negativem je přehnaný počet sexuálních scén, které působí nevhodně a nuceně. Jednou bohatě stačí, ale z kina budete odcházet pobaveni, avšak s vědomím, že jste právě zhlédli film, jehož primárním úkolem bylo zahrát na vaše city a trošku potrápit vaši bránici, nic víc. To se však podařilo na jedničku, a tak vůči zpracování nemůžeme mít výtky.

Pokud bych to měl shrnout, tak nová komedie z Česka a Slovenska, okořeněná polskými herci, není vůbec špatná a z šedého průměru domácích romantických komedií spíše vystupuje jako světlá výjimka. Samozřejmě, nebudeme si nic nalhávat, žádnou hloubku ve filmu nehledejte, samozřejmě se nejedná o nic převratného, avšak svůj nejdůležitější úkol, tedy pobavit diváka, dokáže splnit obstojně a při filmu se prostě nudit nebudete. Trochu zamrzí přepálená stopáž, přebytek sexuálních scén a pár toporných hereckých výkonů. Hlavní hrdinové však zahráli své role skvěle a ocenil bych pak zejména, že si romanťák nehrál na naivitu a naservíroval nám příběh „jako ze života“. Návštěvu kina vám tedy vymlouvat nebudeme, tedy pokud nechcete příliš přemýšlet a chcete se hlavně pobavit a odejít z kinosálu s dobrou náladou. 6/10

