Heroický japonský trailer pre očakávaný megahit s názvom Kong: Skull Island servíruje neohrozeného kráľa opíc a desivé monštrá

O tomto impozantnom projekte z dielne Warner Bros. a Legendary Pictures sme vás informovali už niekoľkokrát. Nový japonský trailer plný monštruóznych scén nás nenecháva na pochybách, že Kong: Skull Island určite bude stáť za marcovú návštevu kina. Japonskému komentátorovi pri sledovaní traileru pravdepodobne nebudete rozumieť ani slovo, no jeho hlas v kombinácii s perfektnými bayovskými zábermi tomu celému dodáva potrebnú epickosť a bombastickosť.

Dej nás zavedie na tajomný a zradný ostrov v južnom Pacifiku, ktorý je domovom legendárneho kráľa opíc. Skupina výskumníkov na čele s postavou Toma Hiddlestona (Purpurový vrch, Thor) sa v ňom snaží nájsť mýtické sérum, no cestu im skrížia príšery obludných rozmerov. Okrem Hiddlestona vo filme zažiari oscarová Brie Larson (Izba, Vykoľajená) a skvelí Samuel L. Jackson (Legenda o Tarzanovi, Osem hrozných), John C. Reilly (Strážcovia Galaxie, Carnage), John Goodman (Ulica Cloverfield 10, Argo) či Toby Kebbell (Warcraft: Prvý stret, Úsvit planéty opíc). Réžie sa chopil Jordan Vogt-Roberts (The Kings of Summer, You´re the Worst). Do našich kín snímka dorazí už 9. marca.