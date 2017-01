Ice Cube sa ako agent Darius Stone vracia do kolotoča xXx vo výbušnom videu z pokračovania známej adrenalínovej série

Do premiéry v poradí tretej časti filmovej série xXx ostáva už iba niekoľko posledných dní a štúdio Paramount Pictures aj naďalej chrlí jedno video za druhým. Po nedávnom klipe, v ktorého centre sa ocitol Vin Diesel na lyžiach, tak máme opäť raz k dispozícii celkom nový televízny spot. Ten síce spočiatku iba mieša množstvo použitých momentov z predchádzajúcich trailerov, na konci však príjemne prekvapí, keď sa v plnej paráde ukáže samotný Ice Cube, teda agent Darius Stone známy zo snímky XXX: State of the Union. Spoločne s nižšie priloženým TV spotom prišla tiež informácia od Diesela, ktorý potvrdil, že sa po trojke možno dočkáme aj prírastku s poradovým číslom štyri. Nuž, budúcnosť série bude s veľkou pravdepodobnosťou načrtnutá už 19. januára 2017, kedy snímka xXx: The Return of Xander Cage konečne vstúpi do našich kín. Pre úplnosť už iba dodáme, že pokiaľ sa o nej chcete dozvedieť viac, vstúpte do tohto vlákna.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.