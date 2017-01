Disneyho roztomilé pokračovanie filmu Na vlásku vám vyčarí úsmev v zábavnom traileri

Nebolo to ani tak dávno, kedy sa rozprávka Tangled (Na vlásku) dostala do kín a očarila nás svojou krásnou animáciou a komickými momentami. Štúdio Disney sa rozhodlo rozšíriť príbeh o Zlatovláske ešte v trochu odlišnom štýle a vy, ktorí sledujete Disney Channel, viete, že ide o seriálovú podobu s názvom Tangled: Before Ever After. Príbeh sa bude odohrávať medzi udalosťami pôvodnej snímky z roku 2010 a jej krátkometrážnym pokračovaním z roku 2012. A vrátia sa všetky hlavné postavy. Aby sme boli presní, seriál započne filmom a po ňom budú tradične nasledovať jednotlivé epizódy. Disney ho predstavilo v prvom oficiálnom traileri, ktorý nájdete nižšie. Animácia vyzerá skutočne lákavo a rozkošne. Premiéry sa dočkáme niekedy v marci tohto roka a určite chceme byť pri tom.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.