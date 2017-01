Skupina priateľov sa v bláznivom traileri novej komédie snaží odviesť mŕtvolu svojho kamoša k jeho blízkym

Pamätáte si na komédiu A Few Best Men z roku 2011? Nie? No nič. A Few Less Men je - ako už naznačuje názov - pokračovaním spomínaného filmu. Keď ženích zázračne prežije pád z útesu, ale vzápätí ho dorazí letiaca skala, musia jeho kamaráti doviezť mŕtvolu k jeho milovanej tete. Teda ešte predtým než telo zbavia erekcie. A ako naznačuje trailer, ich cesta bude plná podobných predvídateľných sexuálnych fórikov, ktoré boli vyvetrané snáď už v dobe prvého dielu Prci, prci, prcičky. Pod réžiu sa podpísal Mark Lamprell (Goddess, My Mother Frank), o scenár sa postaral autor predchádzajúceho dielu Dean Craig. Vrátia sa aj herci ako Kris Marshall, Xavier Samuel, Kevin Bishop či Decre Montgomery. V domovskej Austrálii sa divákov A Few Best Men pokúsi rozosmiať 9. marca 2017.

