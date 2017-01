Seriálová verzia kultového Snatch s Ronom Weasleym sľubuje v debutovom traileri dostatočnú dávku akcie a humoru

Snatch Guya Ritchieho z roku 2000 je nepochybne kultovým filmom. Už dlhšie bolo známe, že v jeho pripravovanej seriálovej adaptácii si zahrá okrem iného aj Rupert Grint. Nový Snatch nemohol prísť vo vhodnejšej chvíli. Dnešní tvorcovia si radi vyberajú klasické či kultové filmy a ponúkajú nám ich seriálové stvárnenie (napríklad Bates Motel či Damien). S ich kvalitou je to však už problematickejšie. Prvý trailer pre Snatch však nevyzerá zle. Očividne sa môžeme tešiť na minisériu plnú akcie a humoru. Príbeh sa bude točiť okolo mladých dvadsiatnikov, ktorým spadne do rúk ukradnuté zlato. Všetci sú vzápätí vrhnutí do sveta zločinu, kde sa problémy riešia hlavne zbraňami. V minisérii okrem Grinta uvidíme aj Tamera Hassana (NCIS), Juliet Aubrey (The Infiltrator), Phoebe Dynevor (Prisoner Wives), Luciena Laviscounta (The Bye Bye Man), Lukea Pasqualina (The Musketeers) či Naomi Reddy. Premiéra všetkých desiatich epizód je naplánovaná na 16. marca tohto roku.

