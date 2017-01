Deadpool 2 sľubuje nával necenzurovanej zábavy a úžasné nové postavy na čele s Cableom

Deadpool je pre Hollywood prelomovým dielom. Touto dobou si to uvedomil už každý, pričom je jedno, ako ho hodnotíte. My sme si ho v redakcii obľúbili a dúfame, že dvojka bude minimálne taká dobrá ako jednotka. Tomu by mali pomôcť rovnakí scenáristi a taktiež Ryan Reynolds, ktorý spoločne s Paulom Wernickom a Rhettom Reeseom nedovolia, aby sa z pokračovania stal lacný sequelový blockbuster. Chcú vyrozprávať ďalší skvelý Deadpoolov príbeh a rozhodne na to neminú 150 miliónov dolárov. Otázne je, kedy pokračovanie uvidíme, ale skôr ako v roku 2018 ho čakať skutočne nemôžeme.

Čo sa Cablea týka, stále nie je vybraný žiaden herec. Je jasné, že si na tom autori dávajú záležať rovnako ako na vyrozprávaní jeho príbehu a taktiež samotnom zrode postavy. Cableov origin bude jemne pozmenený, aby sa hodil do filmu, ktorý by nemusel mať 3 hodiny, aby vysvetlil všetky udalosti. Rozhodne však scenáristi chcú ostať verní postave. Taktiež chcú priniesť film o Deadpoolovi. Nebudú až tak veľmi tlačiť na budovanie prepojeného filmového sveta, respektíve plánovanej tímovky antihrdinov zvanej X-Force.

Reynolds chce Oscara

PS: V pokračovaní sa okrem Negasonic Teenage Warhead a Colossusa objaví určite aj obľúbený Dopinder