Robert de Niro jako největší finanční podvodník v historii USA Bernie Madoff, který zpronevěřil 50 miliard dolarů

HBO Films nám servíruje první upoutávku k chystanému snímku The Wizard of Lies od oscarového režiséra Barryho Levinsona (Rain Man). Film se bude zabývat známým finančníkem Berniem Madoffem, jeho využitím Ponziho schématu k vlastnímu obrovskému obohacení a jeho životem plným podvodů a finančního krachu, který otřásl jeho životem a životem lidí, které obelhal. Těšit se můžeme i na velká herecká jména. Finančníka Madoffa si zahraje Robert de Niro a jeho ženu Ruth Madoff zase Michelle Pfeiffer. Dále budou účinkovat Alessandro Nivola a Nathan Darrow jako Mark a Andrew Madoffovi, synové Bernieho, kteří mu pomáhali s jeho obchodem s cennými papíry. Zahrají si i Kristen Connolly, Lily Rabe, Hank Azaria a Diana B. Henriques, novinářka, která napsala knihu, na níž je film založen a která ztvární sama sebe.

De Niro se v rozhovoru pro tisk o své roli vyjádřil následovně: „To, co ten člověk udělal jde mimo mé chápání, takže jsem se s jeho osobou nemohl úplně ztotožnit. A velmi rád bych ho pochopil. Dělal jsem, co jsem mohl, ale stejně jeho činů nerozumím.” Avšak i přes jeho tvrzení si je novinářka Henriques jeho hereckým talentem jistá. S Robertem de Nirem absolvovala sérii rozhovorů a podle ní se do role Bernieho Madoffa vžil naprosto dokonale. Podle traileru nás čeká investigativní pohled do finančníkova soukromí a s takovými hereckými hvězdami se máme určitě na co těšit. Premiéra je naplánována na květen tohoto roku. Konkrétní datum bude ještě upřesněno.