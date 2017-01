Bude nový Kong temná hororovka, nebo se dočkáme humorných scén a pohodové atmosféry?

Kong: Skull Island zatím aspiruje na to být jedním z nejočekávanějších velkofilmů tohoto roku. Jeho děj se bude odehrávat během války ve Vietnamu a točit se bude kolem skupiny průzkumníků a vojáků, kteří dorazí na ostrov plný prehistorických tvorů včetně titulárního Konga. Bude se jednat již o několikáté zpracování příběhu o King Kongovi. Jedna věc, která každého filmového fanouška jistě zajímá, je, jakým směrem se nový Kong bude ubírat. Zda půjde o ryze temnou až spíše hororovu záležitost nebo mírně temnější rodinný film. O tomto tématu se rozhovořila hvězda filmu Corey Hawkins pro magazín Collider: „Nemohu říci jméno mé postavy, ale bude se jednat o mladého geologa. Víte, film je zasazen do éry Vietnamské války a je to mladý absolvent Yaleu, který je na dobrodružství, jež vede na ostrov, který dosud nebyl objeven.“

Zajímavěji se však poté rozpovídal na téma, jakou atmosféru snímek divákovi nabídne: „Tón filmu odpovídá náladě na place. A já dostal možnost znovu pracovat s Jasonem Mitchellem, který byl se mnou v Comptonu, což byl jeden z těch momentů, kdy jsme měli možnost natočit nějaké světlé okamžiky. Ten film nemůže být vážný za všech okolností a myslím, že i v těch nejtemnějších chvílích musíte najít humor a lehkost. Myslím tím, že není příliš času vtípkovat, ale někdy je humor prostě třeba. Je to upřímné.“ Dá se tedy očekávat, že nový Kong bude velmi temný, ale dočkáme se i světlých humorů, které nás trošku uvolní z napětí. Do kina se můžeme těšit 9. března tohoto roku.