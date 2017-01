Tom Hardy je v chladnom a špinavom seriáli Taboo bezcitným pomstiteľom ochotným urobiť všetko pre to, aby získal, čo mu právom náleží (Tip na seriál)

Americká stanica FX a britská BBC od 7. januára (v USA od 10. januára) spúšťajú spoločne novú 8-dielnu minisériu pod názvom Taboo. Nachádzame sa v 19. storočí, kde narastá mocenský vplyv a do Londýna prichádza Tom Hardy v úlohe Jamesa Delaneyho. Chce sa pomstiť a získať majetok po zosnulom otcovi, ktorý mu prináleží.



39-ročný anglický herec zároveň participuje aj na produkcii seriálu, ktorej súčasťou je Ridley Scott. Projekt najskôr začal ako konverzácia s otcom Edwardom Hardym, neskôr spolu vytvorili hlavnú dejovú linku a doladili postavy, pričom ako scenár ho aplikoval uznávaný a v roku 2004 na Oscara nominovaný Steven Knight. Ten už s Hardym spolupracoval na filme Locke (2013) a na historickom seriáli Peaky Blinders odohrávajúcom sa v Birminghame ešte v 20. rokoch minulého storočia, kedy gangy vládli mestu.



James Keziah Delaney sa vracia po desiatich rokoch z Afriky. Nikto v Londýne neverí vlastným očiam, James je považovaný za mŕtveho. Po otcovej smrti majetok (ostrov Nootka – dôležité obchodné miesto) prepadá dcére a odkúpiť sa ho chystá východoindická spoločnosť. Delaney však prichádza včas a ako hlavný dedič nastoľuje vlastné podmienky. Rozhodne sa nerozpredať rodinný majetok, chce mať pod dohľadom obchodné cesty a budovať vlastné impérium, čím sa s obchodnou spoločnosťou, ktorú zastupuje Britská monarchia, dostáva do nepríjemnej konfrontácie.



Kolujú o ňom zvesti, že je diabol. Ako duch sa zjaví práve na pohrebe vlastného otca. Jeho správanie je často agresívne, panovačné a bezcitné. James Delaney nevyjednáva, chce okamžite to, čo mu patrí. Nezáleží pritom, kto mu stojí v ceste – je pripravený preliať krv. “I have sworn to do very foolish things.“ (zaprisahal som sa učiniť veľmi zlé veci) prezrádza svojmu podriadenému.



Tom Hardy priznáva, že postava Jamesa Delaneyho je zmesou viacerých postáv. Hannibal Lecter, Oedipus, či Sherlock Holmes údajne inšpirovali britského herca, ktorý už veru má skúsenosti s menej i viac zvrátenými charaktermi. V roku 2008 stvárnil pometeného britského vezňa Bronsona, o tri roky neskôr nezvládnuteľného bojovníka mma vo filme Warrior, a nie je to ani tak dávno, čo hral maskovaného Banea v záverečnom filme trilógie o temnom rytierovi.



Existujú dokonca obrázky, ktoré dokazujú, ako veľmi je Hardy osobne zainteresovaný do postavy Jamesa Delaneyho. Na ním nakreslených obrázkoch, ktoré boli zverejnené už dávno pred nakrúcaním, je muž odetý v čiernom kabáte a s klobúkom veľmi podobným hlavnému hrdinovi v seriáli. Herec teda nielen pomáhal budovať príbeh, ale kreslil aj siluety postavy, ktorú sám stvárňuje.



Nová televízna miniséria so sebou prináša veľmi pozitívne dojmy. Dávka tajomna a mysticizmu, ktorú so sebou prináša hlavná postava, pomáha v chladnom vizuáli vyskladať napätie. James Delaney je totiž dominantný, ostatné postavy o čosi menej výrazné a miestami len vypĺňajú prázdnejšie miesta. Navyše Hardyho prejav je výrazný, takže Taboo sa v istých momentoch stáva jeho vlastnou one man show. Medzi postavami, čo sa ich hĺbky týka, vzniká priepastný rozdiel, pretože sa príbeh intenzívne sústredí na jeden objekt a len zriedka nahliadneme do sveta tých vedľajších postáv, ktorým následne chýba dostatočná motivácia k tomu, ako konajú. Malou výnimkou môže byť Jamesova nevlastná sestra, s ktorou ho veľa spája a spolu majú nevyriešené veci z minulosti, preto môžeme očakávať zaujímavý posun aj v tejto vedľajšej dejovej linke.



Pilotný diel je intenzívny. Aj napriek tomu, že má konverzačný charakter a príbeh potrebuje uviesť, pripravuje nás na nasledujúce diely. Vzbudzuje zvedavosť a prináša otázky, na ktoré chceme nájsť odpoveď. Plní očakávaní môžeme byť aj v tom, ako sa James s nečakanými komplikáciami a s ľuďmi, ktorí sa ho snažia odstrániť, vysporiada a či je naozaj schopný vykonať natoľko zlé veci, ako sám o sebe tvrdí. Dlhoročný pobyt v Afrike, a to, ako ho poznačil (myšlienkami sa tam neustále vracia), totiž ostáva aj naďalej záhadou. Taboo uprednostňuje formu a štýl pred hĺbkou scenára a postáv, výsledný dojem je však pozitívny a prvé epizódy sú vzrušujúce, plné zaujímavých momentov. Nová 8-dielna miniséria nastavila už na začiatku roka latku pomerne vysoko.