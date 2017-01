Damien Chazelle: Mladý génius zodpovedný za La La Land a Whiplash

Len ťažko mohol Damien Chazelle predpokladať, že jeden krátky film mu prinesie celosvetové uznanie a odštartuje jeho kariéru so statusom jedného z najsľubnejších mladých scenáristov a režisérov súčasnosti. Sundance 2013 však premietnutím 18-minútovej produkcie započal práve túto cestu. O necelé 4 roky do kín stihla vtrhnúť už druhá Chazellova celovečerná snímka, ktorá si získala srdcia divákov aj kritikov spôsobom, akým to už dlho žiaden film nedokázal. La La Land je právom označovaný za najlepší film roka (najvyššiu priečku získal aj u nás) a po debute na veľkom plátne v podobe snímky Whiplash sa definitívne zaslúžil o rozžiarenie novej režisérskej hviezdy na mape filmového priemyslu. Dnes si talentovaného tvorcu predstavíme bližšie.

Damienovým rodiskom je Providence, Rhode Island. Syn kanadsko-americkej spisovateľky a učiteľky histórie Celie a francúzskeho programátora Bernarda prišiel na svet 19. januára 1985. Len nedávno oslávil 32. narodeniny a pôsobivý je najmä fakt, že v čase premiéry Whiplash mal iba 29 rokov. Mladý tvorca je absolventom Harvard University, kde študoval filmárčinu. Podľa vlastných slov Chazelle už od útleho detstva túžil točiť vlastné filmy a len neskôr sa začal venovať hudbe. Ako stredoškolák na Princeton High School prvýkrát privoňal k hre na bicie a keďže bol jeho otec veľkým milovníkom jazzu, netrvalo dlho a mladý Damien si vybral cestu prestížnej školskej jazzovej kapely. V hudobnom uskupení mal mať veľmi prísneho učiteľa, ktorý sa neskôr stal inšpiráciou pre postavu Terrenca Fletchera vo Whiplash. Chazelle však hovorí, že na rozdiel od protagonistu snímky Andrewa Neimana, on sám nemal predpoklady stať sa veľkým hudobníkom. „Stal som sa dosť dobrým na to, aby som pochopil, že nikdy nebudem dosť dobrý.“ O svojej potencionálnej kariére jazzového bubeníka ďalej povedal: „Dokázal som predvádzať slušné triky, mnoho rýchlych prechodov, ktoré vyzerajú náročne, no nie sú. Mal som vkus a dobré nápady, no katastrofálne som zlyhával v držaní tempa, čo je ako byť slepým maliarom.“

Po strednej škole sa kariéry hudobníka vzdal, no krátko pred tým ešte stihol založiť kapelu s Justinom Hurwitzom, dnes skladateľom filmovej hudby pracujúcim s Chazellom na všetkých jeho doterajších projektoch. Damien sa rozhodol namiesto hudby venovať svojej prvej životnej vášni - filmu. Ten vyštudoval na Harvarde a čoskoro po absolvovaní univerzity si natočil svoj prvý projekt. Na striebornom plátne debutoval autor s Whiplashom, no režisérsky debut si odkrútil už v roku 2009 filmom Guy and Madeline on a Park Bench. Ako všetky jeho doterajšie snímky aj táto sa venuje hudobnej tématike - ide o jazzový muzikál. Chazelle si svoj čierno-biely 84-minútový film sám napísal, režíroval, strihal aj produkoval. Justin Hurwitz sa pochopiteľne ujal úlohy zložiť pre film svojho kamaráta originálnu hudbu.

Po svojom malom debutovom projekte si Damien začal zarábať prepisovaním scenárov na zákazku a stále živil nádej na prerazenie s vlastnou prácou. Je známe, že scenár k La La Land sa začal rodiť už v roku 2010, no osud prvého úspechu mal čakať na úplne iný projekt. Chazelle sa rozhodol napísať príbeh o jazzovom bubeníkovi na strednej škole v reakcii na kreatívny blok, ktorý zaznamenal práve pri práci na La La Land. Niektorí pripisujú presun pozornosti k menej riskantnému projektu faktu, že pre neznámeho mladého tvorcu by bolo takmer nemožné nájsť štúdio ochotné naliať do niečoho podobného peniaze. Či už je to fakt viditeľný retrospektívne alebo dopredu plánovaný krok, Chazelle sa po dopísaní Whiplash stretol so záujmom producentov, no reálne sa výroby filmu nikto nechytil. V roku 2012 sa 85-stranový scenár dostal na „Black List“ ako jeden z najlepších filmov, ktoré v tom roku neboli natočené. Eventuálne sa Chazellovi podarilo dostať k možnosti natočiť krátky film (zvolenú scénu z filmu), ako dôkaz jeho funkčnosti pre získanie potrebného rozpočtu. K produkcii sa pridal producentmi navrhnutý J. K. Simmons a scéna Neimanvej prvej skúšky so Studio Band bola pretavená v short film premiérujúci na prestížnom filmovom festivale Sundance v roku 2013. Pozitívne prijatie kraťasu následne pomohlo zabezpečiť financovanie pre celovečerný projekt. Úlohy si zopakovali niektorí členovia kapely (vrátane Nata Langa v úlohe bubeníka Tannera) a predovšetkým J.K. Simmons. Po svojej premiére v roku 2014 sa Whiplash dočkal ohromnej priazne kritickej obce a získal si náklonnosť divákov. Úspech Chazellovho projektu bol korunovaný začiatkom roka 2015. Snímka sa dočkala 5 nominácií na Oscara vrátane najlepšieho filmu, najlepšieho scenára a najlepšieho hereckého výkonu vo vedľajšej úlohe. J. K. Simmons svoju nomináciu úspešne premenil na víťazstvo, pričom samotný Whiplash bol ocenený dvomi ďalšími soškami - najlepší strih a najlepší strih zvuku.

Hoci Chazelle údajne najskôr váhal, či niekomu scenár k Whiplash vôbec ukázať (označil ho za príliš osobný), po jeho raketovom úspechu bol v opisovaní svojich inšpirácií otvorenejší: „...už od strednej školy som mával pravidelné nočné mory o hraní v kapele. Človek by si myslel, že prestanú, no aj po tak dlhom čase sa neustále vracajú. Je to šialené - viac ako 10 rokov po tom, čo som hrával, mám stále tie najhoršie sny, ako keby som tam zase bol. Sú tak živé - je to strašideľné.“ Pôsobenie v jazzovom uskupení sa na režisérovi nezmazateľne podpísalo. A napriek skľučujúcim pocitom pri spaní je viac ako jasné, že v dobrom. Komorné indie o mladom bubeníkovi sa stalo hitom, a to malo svoje následky - spoločnosť J. J. Abramsa si Damiena prizvala na prepísanie scenára k 10 Cloverfield Lane. Predovšetkým sa však tvorcovi otvorila cesta k financovaniu svojho odvážneho projektu, na ktorom pracoval už v roku 2010 - La La Land.

Stávka na zalovenie v suteréne súčasných filmových trendov - produkovanie muzikálu - sa pretavila v príbeh ako z ríše snov. Film sa na festivalovej premiére v Benátkach dočkal nadšeného prijatia, ktoré bolo predsvesťou blížiaceho sa úspechu. Ten však prekonal všetky očakávania. Recenzie rozdávajúce jeden superlatív za druhým sa množili ako huby po daždi a po celoplošnom vydaní filmu v amerických kinách sa do sál začali hrnúť státisíce divákov. Už teraz je snímka veľkým finančným úspechom a jej zisky značne poskočia s oscarovým leskom. Práve zlaté sošky sú poslednou čerešničkou na torte splneného sna. La La Land získal rekord vyrovnácajúcich 14 nominácií a bolo by veľkým šokom, ak by oscarovú ceremóniu neovládol vo veľkom štýle. Uznanie kritikov nedávno demonštrovala aj dominancia snímky na Zlatých glóboch, kde sa jej ušlo rekordných 7 cien, vrátane najlepšej réžie a scenára pre Chazella. Damienove snímky sú zatiaľ na ceny veľmi štedré aj pre hercov - Zlatý glóbus si odniesli ako Emma Stone, tak aj Ryan Gosling. Pri opisovaní tvorby svojho najnovšieho filmu ostáva však Chazelle nohami pevne na zemi: „La La Land je o meste, v ktorom žijem, je o hudbe, s ktorou som vyrastal a filmoch, ktoré som miloval... Je to príbeh o ceste za snami a realite, ktorá nám nie vždy dovolí tvoriť to, čo chceme alebo milovať bez toho, aby sme svoje túžby museli láske podriadiť.“

Chazelle je známy pre svoj kolaboratívny prístup pri natáčaní, umožňujúc hercom prinášať vlastné nápady pri tvarovaní postáv. Kreatívnu voľnosť si pochvaľovali Gosling aj Stone. Ryan si pritom spoluprácu s režisérom mladším ako on sám čoskoro zopakuje - dvojica pripravuje biografickú snímku First Man, zameriavajúcu sa na život Neila Armstronga. Pre Damiena pôjde o prvú skúsenosť s režírovaním scenára, ktorý si sám nenapísal. Pochopiteľne nás čaká aj jeho prvý film bez jazzovej tématiky. Po doterajších počinoch sú naše očakávania aj nedočkavosť patrične vysoké. Sme svedkami začiatku kariéry nového filmového velikána? Túto otázku zodpovie len čas. Sám Chazelle však naznačil, že by nás v budúcnosti mohli čakať zaujímavé veci: „Najlepšou vecou je, že projekty, ktoré boli pred Whiplash len ilúziou, sa teraz zdajú oveľa realistickejšie.“ Damien vtedy dozaista odkazoval aj na pripravovaný La La Land, no len ťažko si predstaviť, že človek sršiaci kreativitou, akú tvorca doteraz demonštroval, nemá v zásuvke obrovské množstvo ďalších skvelých nápadov.