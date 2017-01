Legendárny vizionár James Cameron skúma evolúciu sci-fi žánru a základné otázky ľudskej existencie v pripravovanom dokumente Story of Science Fiction

Filmár stojaci za skvostami Terminátor, Votrelec 2 či Avatar má v pláne priniesť na televízne obrazovky dokumentárnu sériu približujúcu vývoj sci-fi žánru, z ktorého sa vyprofiloval jeden zo základných stavebných kameňov súčasnej popkultúry. V každej epizóde Story of Science Fiction (zatiaľ ide o pracovný názov) sa Cameron bude zaoberať veľkými filozofickými a existenčnými otázkami tvoriacimi významnú zložku jeho širokospektrálnej filmovej tvorby. Vráti sa do minulosti, aby poukázal na aspekty vzniku našich obľúbených filmov či kníh a preskúma, akým smerom sa sci-fi a ľudstvo ako také uberajú. Cameron a jeho súčasníci, ktorí pred niekoľkými desiatkami rokov tento žáner redefinovali a stáli za zrodom modernej hollywoodskej zábavy, nám predostrú dopad a význam jednotlivých filmov alebo románov na ich vlastnú tvorbu.

„Keď som bol malý, v zásade som čítal akékoľvek knihy s vesmírnymi loďami a 2001: Vesmírnu odyseu som videl mnoho, mnohokrát,“ hovorí Cameron. „Snímka ma inšpirovala k tomu, aby som sa stal filmárom. Páčili sa mi špeciálne efekty, ale hlavne som miloval myšlienky a otázky stojace za nimi: Aký bude koniec sveta? Zničí nás technológia? Čo to znamená byť človekom?“ Podľa Camerona ide o otázky, ktorými sa science fiction nikdy nebálo zaoberať. Dodáva, že ,,...vďaka tejto sérii sa vrátime ku koreňom sci-fi a budeme nasledovať DNA týchto myšlienok späť k ich zdroju. Bez Julesa Verna a H. G. Wellsa by neboli Ray Bradbury alebo Robert A. Heinlein, a bez nich by neboli Lucas, Spielberg, Ridley Scott alebo ja.“

Len ťažko by sme si vedeli predstaviť lepšieho kandidáta, schopného hĺbavo a autenticky preskúmať bohatú históriu science fiction. Okrem veľkej faktografickej hodnoty bude dokument zaiste disponovať aj jedinečným autorským prístupom a zanietením pre tému. Séria má pozostávať zo šiestich hodinových epizód a jej debut odvysiela spoločnosť AMC v roku 2018.