La La Land sa pred odovzdávaním Oscarov stáva fenoménom. V kine ho chce vidieť každý

Akoby to bolo len včera, keď sme spolu s našimi blízkymi oslavovali príchod nového roka a zrazu sa zastavíme pri tom, že práve štartuje už jeho tretí týždeň. Ako filmoví fanúšikovia máte možnosť v tomto nadmieru chladnom období zájsť do kina na viaceré filmové pecky, ktoré jednoducho nemôžete na veľkom plátne zmeškať, pretože v budúcnosti si to už pravdepodobne nikdy neodpustíte. Jasným príkladom takéhoto filmu je muzikál La La Land od talentovaného režiséra Damiena Chazelle. Snímka za premiérový víkend koncom roka zarobila len smiešnych 16 miliónov, no netrvalo ani pár dní a z celého sveta sa začali ozývať pozitívne recenzie od kritikov i bežných divákov a záujem začal pomalinky rásť.

Následne na to prišlo sedem nominácií na Zlaté Glóbusy, pričom všetky sa podarilo premeniť (čím ide o rekord, viac nájdete v našom súhrnnom článku z odovzdávania). Aby toho nebolo málo, tento farebný romantický príbeh sa pred šiestimi dňami dočkal oznámenia 11 nominácií na cenu BAFTA, na ktorých odovzdávanie sa môžeme tešiť už 12. februára. K tomu samozrejme nemôžeme zabudnúť na predpoklady oscarovej žatvy (nominácie budú zverejnené 24. januára). To všetko vytvorilo okolo La La Landu neuveriteľnú vlnu hypu, ktorá spôsobila, že šesť týždňov od uvedenia do kín vystrelil na popredné priečky tržieb. Rozpočet činil 30 miliónov a po celom svete má na svojom konte takmer 130 miliónov. Pokiaľ ste teda ešte neboli v kine, radíme vám tento hriech čo najskôr napraviť a taktiež pripájame aj našu recenziu.

Prvá priečka ale tento týždeň patrí snímke Hidden Figures, ktorá nás vezme od obdobia studenej vojny medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Tieto veľmoci sa predbiehali o to, komu sa prvému podarí pristáť na Mesiaci. Na scéne sa zrazu objavili tri afroameričanky, ktoré svojimi matematickými schopnosťami dokázali vytrieť každému zrak. Na prvej priečke v tabuľke sa film drží už druhý týždeň za sebou (po spočítaní úplne všetkých tržieb spred siedmich dní o pár tisíc nakoniec prekonal aj Rogue One: A Star Wars Story). Spolu majú Skryté čísla (oficiálny názov distribútora) na svojom konte už 54,8 milióna dolárov. Zatiaľ ide iba o sumu zarobenú na domácej pôjde, keďže vo zvyšku sveta ešte snímka nepremiérovala. U nás i v Česku sa jej dočkáme 9. marca.

Pozastaviť sa musíme aj pri Rogue One, ktoré nás mierne dráždi čakaním na prekonanie miliardovej hranice. Do dnešného dňa sa však tento magický moment ešte nepodarilo dosiahnuť a tržby sa rovnajú 980 miliónom, no v Lucasfilme majú dôvod na radosť. Prvý spin-off z ďalekej galaxie sa stal na domácej americkej pôde oficiálne najziskovejším filmom roku 2016, keďže so svojimi 499 miliónmi prekonal Finding Dory ($486,295,561) od Pixaru. Z pohľadu štúdia je to ale úplne jedno, pretože obe vlastní Disney. V zozname celosvetových filmových tržieb roku mu aktuálne patrí 4. miesto. V tabuľke na konci článku nájdeme okrem spomínaných snímok či filmov z minulých týždňov aj tri novinky, ktoré však neoslnili nielen kritikov, ale ani bežných divákov, nehovoriac o samotných tržbách.

To je od nás pre tentokrát opäť všetko. Pokiaľ sa chcete v tabuľke lepšie orientovať, Minulý týždeň znamená poradie snímok pred siedmimi dňami (N je novinka a nedá sa teda nijako porovnávať), Víkend USA prezradí, koľko zarobila snímka na pôde spojených štátov, pod -/+ sa skrýva údaj o percentuálnom náraste/strate tržieb v porovnaní s minulým týždňom, Celosvetovo je jednoduchý súčet všetkých tržieb na planéte a Týždeň vám napovie, ako dlho už snímka beží v kinách. Na záver ešte dodáme, že naša rubrika Box Office je pravidelná a sledovať ju na našom webe môžete v pravidelných týždňových intervaloch (predchádzajúce časti nájdete na tomto odkaze).

Poradie Min.týždeň Názov filmu Víkend USA -/+ Celosvetovo Týždeň 1. 1. Hidden Figures $20,450,000 -10.3% $54,833,100 4. 2. 5. La La Land

$14,500,000 +43.1% $128,881,569 6. 3. 3. Sing

$13,810,970 -33.3% $397,326,490 4. 4. 2. Star Wars: Rogue One $13,759,000 -37.6% $979,950,734 5. 5. N The Bye Bye Man

$13,378,000 --- $14,678,000 1. 6. 30. Patriots Day

$12,000,000 +11,350.1% $12,924,082 4. 7. N Monster Trucks

$10,500,000 --- $25,200,000 1. 8. N Sleepless

$8,468,787 --- $8,468,787 1. 9. 4. Underworld: Blood Wars

$5,815,000 -57.5% $70,731,118 2. 10. 6. Passengers

$5,625,000 -36.2% $237,104,731 4.