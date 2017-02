Scarlett Johansson sa dozvedá pravdu od tajomného nepriateľa v ďalšom vizuálne strhujúcom traileri pre veľkolepé sci-fi Ghost in the Shell

Anglický režisér Rupert Sanders, ktorý má na doterajšom režijnom konte iba niekoľko kraťasov a divákmi nie príliš jednoznačne prijatú snímku Snow White and the Huntsman, si pre svoj nadchádzajúci projekt snáď ani nemohol vybrať ambicióznejšiu látku. Už o mesiac a pol totiž vstúpi aj do našich kín jeho rovnomenná filmová adaptácia slávnej japonskej mangy Ghost in the Shell. Tá sa po vydaní v roku 1989 stala okamžite hitom, pričom prvý anime film z tejto obľúbenej sci-fi série je dodnes považovaný za nedotknuteľnú kultovú klasiku. Niet preto divu, že sa spoločne s oznámením hranej verzie zdvihla aj obrovská vlna nevôle mnohých skalných fanúšikov, ktorí túto prerábku pôvodného materiálu v podaní Sandersa absolútne odcudzujú.

Či už vám ale stále sa zvyšujúca nádielka rôznych adaptácií a remakov vadí viac alebo menej, musíte uznať, že doposiaľ zverejnené zábery pre Ghost in the Shell vyzerali viac než lákavo. A to najmä plnohodnotný, oficiálny trailer, ktorý po vizuálnej stránke doslova vyrážal dych. Všetkých milovníkov žánru sci-fi preto dozaista poteší skutočnosť, že podobnými atribútmi disponuje aj trailer s poradovým číslom dva. Na jeho príchod sme síce čakali pomerne dlho, dnes sa nám však konečne pošťastilo a môžeme si tak vychutnať ďalšiu porciu lákavých a doteraz nevidených momentov. Koniec koncov, posúďte sami.

Čo sa samotného príbehu týka, ten nás zavedie do sveta, kde kvôli neustále narastajúcim problémom s hackermi dôjde k vytvoreniu špeciálneho útvaru menom Sekcia 9, patriacemu organizácii Hanka Robotics. Dôležitou postavou spoločnosti je kyborg ženského pohlavia, zvaný tiež Major (Scarlett Johansson). Ten vedie elitný zásahový tím, ktorý bojuje proti tým najhorším kriminálnikom a extrémistom. Jediným cieľom nepriateľov je zničenie pokrokov a technológií v materskej kybernetickej spoločnosti Hanka Robotics. Denná rutina ústrednej hrdinky však bude narušená v momente, keď sa na scéne objaví tajomný a silný programátor manipulujúci s imaginárnymi mozgami významných osobností. Na agentku tak čaká neľahká úloha - uloviť záhadného oponenta režimu. Na jej konci pritom nebude všetko také jednoznačné ako predtým.

Podľa slov režiséra v žiadnom prípade neuvidíme úplné skopírovanie originálu. Pôjde vraj o zrodenie celkom nového príbehu, a čo je najzaujímavejšie, rozhodne nemusí byť posledným. Sanders totiž v jednom z rozhovorov naznačil, že by sme sa v prípade úspechu snímky Ghost in the Shell zrejme mohli dočkať aj pokračovaní. Nuž, nech už je tom pravdy čokoľvek, jeho snaha o priblíženie sa originálu je poriadne evidentná. Nakoniec, presvedčiť sa môžete v dvojici nižšie priložených videí.

Podobnosti medzi slávnou anime klasikou a prvým oficiálnym trailerom

Ghost in the Shell je prešpikovaný urbanizmom budúcnosti. S veľkým dôrazom hľadíme na inžinierske, fyzické a futuristické formovanie v deji, nezabúdajúc na filozofické pohladenie duše. Prvá anime adaptácia síce pochádza z Japonska, inšpiráciou pre tvorcov bolo ale čínske mesto Hongkong. Na danom mieste osobne čerpali nové nápady i motívy veľkomesta. Napriek tomu, že prevažnú časť pripravovanej snímky budú tvoriť virtuálne efekty, svoje miesto si s istotou nájdu aj reálne scény. Externé scenérie boli napríklad natáčané aj na Novom Zélande. Skvelá infraštruktúra v netradičnom prostredí ponúka zaujímavé riešenia pre kameramanov a nevšedné kulisy či prostredia sú veľmi dôležité pre obohatenie filmu. Minimálne podľa tvrdení autorov došlo k zvýšeniu umeleckej hodnoty snímky.

Aby toho náhodou nebolo málo, hranej verzii Ghost in the Shell fandí aj sám Mamoru Oshii, teda autor už zmieneného animovaného filmu z roku 1995. Ten sa ešte dávnejšie dostavil na natáčanie filmu, no a všetko nasvedčuje tomu, že bol veľmi príjemne prekvapený. Dokonca prezradil, že sa snímka posunula za hranice jeho očakávaní a rovnako tak aj jej hlavná protagonistka. A my s ním jednoducho nemôžeme nesúhlasiť. Nám tak ostáva už iba dúfať, že to tvorcovia neprepísknu s množstvom CGI a film nebude iba predraženou umelohmotnou hračkou.

Úvodná scéna z animovanej predlohy a jej filmová podoba so Scarlett Johansson

Režíruje už vyššie spomínaný Rupert Sanders (Snow White and the Huntsman), o scenár sa postaral Jamie Moss (Street Kings) spolu s Jonathanom Hermanom (Straight Outta Compton) a okrem ústrednej postavy v podaní Scarlett Johansson sa vo filme objaví napríklad aj Pilou Asbæk, Michael Pitt, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Kaori Momoi, Michael Wincott, Rila Fukushima, Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara či Tuwanda Manyimo. Premiéra snímky je v našich kinách momentálne naplánovaná na 30. marca 2017 a pokiaľ sa o nej chcete dozvedieť viac, vstúpte už klasicky do tohto vlákna. Ako na vás hraná verzia Ghost in the Shell pôsobí po zverejnení ďalšieho traileru? Určite sa s nami podeľte o váš názor v komentároch.