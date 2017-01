Pokračování krvavého Jeepers Creepers se začne natáčet už příští měsíc!

První dva díly Jeepers Creepers ze začátku druhého tisíciletí se nemohou chlubit přílišnou kvalitou či hlubokým dějem, avšak tento teenegerský vyvražďovací horor má své určité kouzlo a právě díky tomu disponuje i poměrně silnou fanouškovskou základnou. Není tedy divu, že se tvůrci rozhodli natočit pokračování. Jeho produkce však byla v roce 2008 zastavena kvůli nedostatku financí a přestože příprava natáčení znovu začala, loni v dubnu byla opět pozastavena. Díky důvěryhodnému zdroji webu Bloody Disgusting se však dozvídáme, že pre-produkce pokračování Jeepers Creepers 3 byla znovuobnovena, ale tentokrát se místo natáčení z Vancouveru přesunulo do Louisiany.

Režírovat bude Victor Salva a natáčení by mělo být zahájeno už příští měsíc. A přestože zatím nebylo oficiálně představeno herecké obsazení, před loňským pozastavením produkce byla potvrzena Gina Philips, která si zahrála Trishu, přeživší z prvního dílu. V původním oznámení natáčení pak figuroval i Jonathan Breck jako The Creeper a Brandon Smith jako seržant Davis Tubbs. Zatím však není jisté, zda se herecký ansámbl za tu dobu neobměnil. Doufejme tedy, že tentokrát to už vyjde a v nejbližších měsících dostaneme kvalitní pokračování téměř 20 let staré vyvražďovačky.