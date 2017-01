Získa charizmatickú rolu Jamesa Bonda drsňák Tom Hardy? Jedine pod režijnou taktovkou Christophera Nolana! 

Približne raz za desať rokov začne rovnaká diskusia znovu. Rôzne teórie, návrhy a špekulácie sa tajne i verejne preberajú a prehadzujú sem a tam po celé mesiace, niekedy aj roky, až pokým sa veľké mená hollywoodského nebíčka nerozhodnú oznámiť svetu dlho očakávanú správu. Meno ďalšiemu herca v úlohe charizmatického Jamesa Bonda.

V jednom z najaktuálnejších rozhovorov prezradil Tom Hardy malé zvesti o obsadení role najlegendárnejšieho tajného agenta. Naťahovačky ohľadom zmeny hlavného herca sa opätovne objavujú takmer zakaždým po skončení najnovšieho pokračovania. Súčasný predstaviteľ roly Daniel Craig stvárnil agenta britskej tajnej služby MI6 pod číslom 007 už štyrikrát. Ak čítate Filmkult, dobre viete, ako sa k ďalším častiam vyjadril pred premiérou Spectre. A zároveň úplne naopak po premiére.

Sam Mendes, režisér posledných dvoch filmov povedal, že šancu zrežírovať pokračovanie by mal dostať niekto iný. Istý čas sa hovorilo aj o geniálnom Nolanovi. Otázkou ostáva, či by mal záujem odstúpiť od osobných projektov. S istotou môžeme tvrdiť, že s blížiacim sa dátumom oznámenia premiéry pokračovania ságy porastie aj tlak na kompetentných ľudí.

V spomínanom rozhovore pre The Daily Beast Hardy nič nepotvrdzuje, ale ani nepopiera. S úsmevom na perách vôbec neprotestuje a vyzerá tak, že má solídny záujem. Jedná však veľmi opatrne. Zrejme, aby neznížil svoju šancu na získanie roly podľa rovnomennej série kníh od Iana Fleminga. Počas dialógu vyslovil aj informácie o tom, kto by mal režírovať budúci Bond film: „Viete, v bratstve hercov a v skupine mojich rovesníkov existuje príslovie, ktoré hovorí o tom, že ak o niečom takomto hovoríte, ste hneď z hry von. Takže nemôžem komentovať danú situáciu. Ak sa vyjadrím, tak je moja šanca fuč! Ale Chris Nolan, to by bol fantastický režisér pre bondovku. Pretože Daniel Craig je tak dobrý, a taktiež vzhľadom k tomu, že Sam Mendes a Barbara Broccoli vytvorili už tak pôsobivý film, že by bolo veľmi ťažké neopakovať sa v nasledujúcich pokračovaniach. Zaujímalo by ma, aký by bol ďalší diel tejto série, ak by sa stal režisérom niekto ako Christopher Nolan. Christopher je veľmi silný faktor, ktorý by mohol priniesť do tohto sveta niečo nové. Vytvoril by niečo hlboké... znova."

Samotní hercovi kolegovia a fanúšikovia si vyžadujú obliecť Toma do luxusného smokingu s visačkou Agent 007. Osvedčená akčná hviezda si vyslúžila túto poctu svojimi mimoriadne úspešnými a obľúbenými filmami (a že ich nebolo málo!). Hardy má určité skúsenosti, deštruktívne zručnosti a samozrejme britský švihácky vzhľad. Rola v zatiaľ nemenovanej bondovke s poradovým číslom 25 je pre neho ako stvorená. Nolan a Hardy tvoria dokonalý tím, ktorý je schopný vykúzliť senzačné zázraky na počkanie. Spoločne by dokázali vytvoriť úspešnú bondovku nepredstaviteľných rozmerov. Myslíte si, že by bol Tom Hardy dobrým Jamesom Bondom?