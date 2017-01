Tom Hardy v tom má jasno. Mad Maxa uvidíme v kinách ešte minimálne dvakrát!

Film režiséra George Millera Mad Max: Fury Road patrí všeobecne k jedným z najviac uznávaných filmov súčasnej tvorby. Aj napriek tomu mal len menší finančný úspech, než ako sa pôvodne očakávalo. Možno to je dôvod, prečo Warner Bros. zatiaľ oficiálne neoznámili pokračovanie. Aj napriek tomu rôzne zúčastnené strany spolupracujúce s filmom povzbudivo upozorňujú, že sa už na niečom pracuje. Posledné informácie nájdtete v tomto článku. Z najnovších rozhovorov Toma Hardyho dedukujeme, že sa dočkáme ďalších dvoch častí. Samotný Hardy je už nesmierne hladný po role šialenca Maxa. Opätovne si spraví výlet do zatratenej pustatiny, pričom vyjadruje nesmiernu túžbu po čo najskoršom začiatku natáčania. Celú trilógiu opäť režisérsky zastreší uznávaný austrálsky filmový génius G. Miller. Skúsili by ste hádať, aký obor študoval na univerzite? Asi vás sklameme, ak prezradíme, že nešlo o žiadny filmový obor. George vyštudoval lekárstvo. Pre pripomenutie jedinečnej atmosféry nájdete pod článkom trailer prvej časti.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.