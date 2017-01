Woody Harrelson s Owenom Wilsonom prichádzajú so šialeným nápadom. Ich komédia Lost in London bude vznikať pred očami divákov naživo počas premiéry

Woody Harrelson je pán. To hovoríme nielen na základe jeho predchádzajúcich úloh, ale aj kvôli novému projektu Lost in London. Komédiu zrežíruje sám Harrelson podľa vlastného scenára a aj si v nej zahrá. Koho? Samého seba. Príbehovo sa film zameria na „jednu z najhorších nocí“ v Harrelsonovom živote. Čo je však zásadnejšie: celý proces nakrúcania budú môcť diváci sledovať live priamo v kinosálach. V mimoriadnom experimente sa teda snúbi možnosť vidieť vznik aj samotný film naživo. Nápad je to značne šialený, ale toho si je jeho tvorca dobre vedomý. Ako vysvetľuje v priloženej ukážke, výsledok môže byť pecka, alebo blbosť. Vo filme si zahrajú aj Owen Wilson a Willie Nelson (obaja samých seba). Spektakulárna premiéra sa bude konať 19. januára 2017.

