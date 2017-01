Vina, žiaľ a šialený zločin, ktorý šokoval svet. Dráma podľa skutočných udalostí láka na strhujúci príbeh zničujúcej lásky

Jeden z tých prípadov, kedy (skutočný) príbeh znie zaujímavejšie než samotný trailer. Joe Cinque's Consolation je dráma o zločine, ktorý svojho času šokoval svet. Rozpovie nám príbeh Joea a Anu. Vzťah dvoch zaľúbencov má však ďaleko k ideálu. Anu je totiž psychicky chorá a v hlave sa jej zrodí strašný plán. Plán vraždy, ktorej sa budú všetci len prizerať. Pod film sa podpísal Sotiris Dounoukos, ktorý aj napísal scenár (podľa knihy Helen Garner). Hlavné úlohy si strihli Maggie Naouri (Wentworth) a Jerome Meyer (Secrets & Lies), okrem nich uvidíme aj Sachu Joseph (The Hollowmen), Josha McConvillea (The Infinite Man), Giu Carides (Burning Man) či Lauru Gordon (Saw V). Joe Cinque's Consolation premiéroval na rôznych festivaloch, kedy sa však dostane do širšej distribúcie zatiaľ nie je známe. Pozbieral však pomerne pochvalné recenzie, dúfajme teda, že silný príbeh dokázali tvorcovia pretaviť v rovnako silný zážitok.

